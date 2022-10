Appuntamento al prossimo 13 ottobre a piazza Verdi

Partirà da piazza Verdi Palermo giovedì prossimo, 13 ottobre, e si prolungherà sino a sabato 15, il primo “road show” della campagna di informazione, educazione e sensibilizzazione voluta dalla Regione Siciliana sull’uso consapevole dell’acqua #Risparmialacqua. Un tour che toccherà, entro fine ottobre, anche Catania e Messina. Poi dal prossimo mese di novembre anche le altre città capoluogo.

L’isola espositiva

Nelle principali piazze delle città metropolitane, dalle 10 alle 18, verrà allestita un’isola espositiva all’interno della quale sarà possibile fruire di tensostrutture con sale immersive, gazebo con tecnologia Vr e schermi touch dove si potranno ottenere ulteriori informazioni sul risparmio idrico e partecipare a giochi a tema. In piazza Verdi a Palermo sarà presente l’assessore regionale all’Energia Daniela Baglieri. Protagoniste saranno anche le scuole che possono partecipare inviando una mail al dipartimento acqua rifiuti all’indirizzo risparmialacqua@gmail.com.

Il messaggio

“E se diventassimo i templari dell’oro blu? – è uno degli ultimi messaggi lanciato attraverso i social nell’ambito di questa campagna – Idea ambiziosa ma anche tanto affascinante. Possiamo promuovere e, al tempo stesso, essere il cambiamento. L’acqua è sempre stata considerata inesauribile e scontata mentre oggi sappiamo che è una risorsa preziosa in un equilibrio precario. Vogliamo passare alla storia come la generazione che ha definitivamente decretato la fine del pianeta o quella che l’ha salvato? Hai un’importante scelta di fronte a te: scegli di non sprecarla!”.

Alcune semplici consigli

Attraverso la pagina facebook di “risparmia l’acqua” ci sono varie “pillole” di consigli per evitare di sprecare l’acqua. Ad esempio sfruttare l’ondata di piogge che sta interessando più o meno tutta l’isola in questi giorni. Raccoglierla con qualsiasi mezzo sarebbe utile. L’acqua piovana è ritenuta utilissima per irrigare le piante ma anche per lavare le auto evitando quindi l’utilizzo di acqua potabile. O ancora controllare sempre la cassetta dello scarico del wc e i rubinetti. Se si notano delle perdite, anche se impercettibili, si deve contattare immediatamente l’idraulico. Perché rimandare significherebbe sprecare una notevole quantità d’acqua che può arrivare a 400 litri nell’arco di un mese.