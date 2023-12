Indagano i carabinieri

Rissa in un immobile occupato in via Castellana a Palermo. Per riportare la calma sono dovuti intervenire in massa i carabinieri. Una donna di 57 anni è stata ferita alle gambe con un bastone. Anche il suo cane arrivato in soccorso è rimasto ferito.

L’immobile è occupato abusivamente da una dozzina di anni da dieci famiglie. Ieri è scoppiato un diverbio per questioni di vicinato. Sull’episodio indagano i carabinieri.

Rissa in piazza a Terrasini, indagini

Rissa pochi giorni fa in piazza Duomo a Terrasini nel palermitano. Poco dopo lo scontro si sarebbe spostato nella vicina villetta comunale. Le indagini sono condotte dai carabinieri nella lite per strada in cui sarebbero stati coinvolti oltre dieci giovani. Nessuno si sarebbe presentato al pronto soccorso o avrebbe sporto denuncia. Quando i carabinieri del radiomobile della compagnia di Carini sono arrivati chiamati da alcuni passanti per strada non c’era più nessuno.

Sono state acquisite le immagini di videosorveglianza che potrebbero fornire un importante contributo per identificare i partecipanti, che oltre a utilizzare le mani avrebbe usato e lanciato delle bottiglie di vetro.

Parteciparono alla rissa di piazza S. Anna, Daspo per due giovani

Pochi giorni addietro, il questore di Palermo ha emesso due daspo Willy nei confronti di due giovani che le indagini di polizia hanno accertato avere partecipato ad una violenta rissa dello lo scorso 16 novembre in piazza S. Anna, uno degli abituali epicentri della movida cittadina.

L’istruttoria che ha condotto all’emissione delle due misure di prevenzione è stata svolta dalla divisione di polizia anticrimine della Questura.

I destinatari delle misure sono due palermitani, rispettivamente di 17 e 19 anni, a cui il questore ha vietato, rispettivamente per 14 e 12 mesi, dalle 18 alle 4 del giorno successivo, festivi compresi, l’accesso e la frequentazione dei locali pubblici ricadenti nell’area interessata dalla rissa nonché nelle vicine via Cantavespri, piazzetta Santa Cecilia e traverse limitrofe, anch’esse luoghi di aggregazione giovanile.

La ricostruzione di quanto occorso la notte dello scorso 16 novembre in piazza S. Anna ed in via Cagliari è stata resa verosimile dalla visione delle immagini registrate dalle telecamere di zona: la scintilla che avrebbe acceso la violenza sarebbe stato il fortuito scontro tra i componenti di due comitive incrociatisi su strada. Questa circostanza avrebbe provocato una serie di reazioni, di fatto facendo precipitare i presenti in una spirale di violenza, fatta di vicendevoli colpi scagliati, inizialmente a mani nude e successivamente con sgabelli e suppellettili urbane.