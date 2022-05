Corsa a sindaco, Rita Barbera presenta la seconda lista, “Palermo ha bisogno di giovani” (VIDEO)

Pietro Minardi di

05/05/2022

Rita Barbera ha presentato la seconda lista a sostegno della sua candidatura a sindaco di Palermo. La compagine politica di Potere al Popolo ha deciso di unirsi alla causa della candidata civica, illustrando i principi alla base della propria squadra politica. Un annuncio che arriva a ventiquattro ore di distanze dal ritiro della candidatura di Francesco Cascio, che ha cambiato lo scenario in vista delle prossime amministrative. Rita Barbera presenta la seconda lista Una lista che unisce l’esperienza a diversi volti nuovi. Due i capolista della squadra di Potere al Popolo: Tony Pellicane e Francesca Schirripa. Sostegno che Rita Barbera saluta con piacere, sottolineando la comunione d’intenti fra il suo programma e i principi del movimento politico. “Procediamo con rinnovato entusiasmo in questa campagna elettorale. Oggi abbiamo un altro motivo di soddisfazione. Il movimento di Potere al Popolo mi ha scelta come candidata a sindaco. E’ un unione naturale rispetto ai principi che tale compagine possiede e che sono nella mia posizione politica e di programma. Una comunione di intenti che mi dà anche elementi in più per portare avanti i punti del nostro programma”. I giovani e la politica Fra i punti condivisi fra Rita Barbera e Potere al Popolo vi sono l’abbattimento delle disuguaglianze sociali, la povertà, l’emergenza abitativa. Sotto quest’ultimo profilo, durante la conferenza stamp,a è stato citato il caso di Giuseppe Balsamo, imprenditore che nel 2014 ha denunciato un tentativo d’estorsione e che fatica a trovare un’abitazione per se e per la propria famiglia. Tematiche alle quali si uniscono due principi cardine dell’unione: il ruolo delle donne in politica e il ricorso ai giovani che Rita Barbera ritiene essere linfa vitale per il suo progetto. “Ci sono molti giovani in Potere al Popolo, ma anche noi stiamo cercando di coinvolgerne il più possibile nella nostra lista. I giovani sono il futuro di questa città. Non è un’affermazione enfatica, ma rappresenta la necessità di questa città. C’è un’emorragia continua di ragazzi nel capoluogo siciliano, che non trovano lavoro o comunque motivi per restarci. Noi dobbiamo rimotivarli e coinvolgerli in politica”. Lo scenario politico dopo il ritiro di Cascio Domanda d’obbligo relativa ai cambiamenti nello scenario politico in vista delle prossime elezioni amministrative a Palermo. Dopo il ritiro di Francesco Cascio e la convergenza dell’intero centrodestra sul profilo di Roberto Lagalla, Rita Barbera preferisce tirare dritto per la propria strada, anche se non nasconde alcune perplessità sulla tenuta dell’asse progressista di centrosinistra. “La mia campagna elettorale non cambia. Spero di attirare i voti delle persone che non si ritrovano in questi schieramenti e che cercano una compagina civica per rafforzare la loro voglia di cambiamento. Sarei comunque delusa se l’area progressista non riuscisse a trovare degli strumenti necessari ad opporsi ad una compagine di centrodestra che si presenta come decisamente forte“.

Rita Barbera ha presentato la seconda lista a sostegno della sua candidatura a sindaco di Palermo. La compagine politica di Potere al Popolo ha deciso di unirsi alla causa della candidata civica, illustrando i principi alla base della propria squadra politica. Un annuncio che arriva a ventiquattro ore di distanze dal ritiro della candidatura di Francesco Cascio, che ha cambiato lo scenario in vista delle prossime amministrative.

Rita Barbera presenta la seconda lista

Una lista che unisce l’esperienza a diversi volti nuovi. Due i capolista della squadra di Potere al Popolo: Tony Pellicane e Francesca Schirripa. Sostegno che Rita Barbera saluta con piacere, sottolineando la comunione d’intenti fra il suo programma e i principi del movimento politico. “Procediamo con rinnovato entusiasmo in questa campagna elettorale. Oggi abbiamo un altro motivo di soddisfazione. Il movimento di Potere al Popolo mi ha scelta come candidata a sindaco. E’ un unione naturale rispetto ai principi che tale compagine possiede e che sono nella mia posizione politica e di programma. Una comunione di intenti che mi dà anche elementi in più per portare avanti i punti del nostro programma”.

I giovani e la politica

Fra i punti condivisi fra Rita Barbera e Potere al Popolo vi sono l’abbattimento delle disuguaglianze sociali, la povertà, l’emergenza abitativa. Sotto quest’ultimo profilo, durante la conferenza stamp,a è stato citato il caso di Giuseppe Balsamo, imprenditore che nel 2014 ha denunciato un tentativo d’estorsione e che fatica a trovare un’abitazione per se e per la propria famiglia. Tematiche alle quali si uniscono due principi cardine dell’unione: il ruolo delle donne in politica e il ricorso ai giovani che Rita Barbera ritiene essere linfa vitale per il suo progetto.

“Ci sono molti giovani in Potere al Popolo, ma anche noi stiamo cercando di coinvolgerne il più possibile nella nostra lista. I giovani sono il futuro di questa città. Non è un’affermazione enfatica, ma rappresenta la necessità di questa città. C’è un’emorragia continua di ragazzi nel capoluogo siciliano, che non trovano lavoro o comunque motivi per restarci. Noi dobbiamo rimotivarli e coinvolgerli in politica”.

Lo scenario politico dopo il ritiro di Cascio

Domanda d’obbligo relativa ai cambiamenti nello scenario politico in vista delle prossime elezioni amministrative a Palermo. Dopo il ritiro di Francesco Cascio e la convergenza dell’intero centrodestra sul profilo di Roberto Lagalla, Rita Barbera preferisce tirare dritto per la propria strada, anche se non nasconde alcune perplessità sulla tenuta dell’asse progressista di centrosinistra.

“La mia campagna elettorale non cambia. Spero di attirare i voti delle persone che non si ritrovano in questi schieramenti e che cercano una compagina civica per rafforzare la loro voglia di cambiamento. Sarei comunque delusa se l’area progressista non riuscisse a trovare degli strumenti necessari ad opporsi ad una compagine di centrodestra che si presenta come decisamente forte“.