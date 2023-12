Per i viaggiatori previsto indennizzo di 250 euro

Giornata da incubo per i passeggeri aerei dei voli Roma Palermo e Palermo Roma, con enormi disagi. In arrivo possibili richieste di risarcimenti da parte dei passeggeri per le difficoltà a cui sono andati incontro. E’ accaduto lunedì scorso 11 dicembre, quando ci sono stati dei ritardi consistenti da parte della compagnia aerea Aeroitalia. I viaggiatori, secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, potrebbero richiedere la compensazione pecuniaria di 250 euro. Sanzione prevista dal regolamento comunitario 261/2004.

Ritardi di ore

Nello specifico il volo Roma Palermo XZ2711 doveva partire alle 9:30 ed i passeggeri sono atterrati solamente alle 14:05. Un pesante ritardo che ha comportato anche disagi, con altrettanto successivo ritardo, del volo Palermo Roma XZ2712. Anche questo aveva una partenza prevista alle 11:10 ed i viaggiatori sono atterrati alle 16:11.

Come richiedere i rimborsi

C’è un modo per attivare l’assistenza di ItaliaRimborso, e quindi procedere con la richiesta di compensazione senza alcuna spesa, per i passeggeri dei voli in ritardo della compagnia Aeroitalia Roma Palermo e ritorno. Possono farlo attraverso la compilazione del form online presente nell’homepage del sito web italiarimborso.it.

Il recente pronunciamento del giudice di pace di Palermo

Appena qualche giorno fa il giudice di pace di Palermo ha condannato Ryanair al pagamento di mille euro nei confronti di quattro passeggeri. Anziché atterrare alle 14.15, come previsto, il volo è giunto all’aeroporto di Palermo solamente alle 17.48. Un ritardo di quasi quattro ore per una famiglia di Palermo, avvenuto il 4 marzo scorso, che ha portato non pochi disagi ai quattro viaggiatori e ad altri passeggeri del volo. Sulla questione è intervenuto. Il già citato regolamento comunitario 261/2004 tutela i passeggeri anche in casi di ritardo aereo. Oltre le tre ore di ritardo, infatti, i passeggeri possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse che incidessero sulla rotta aerea.

