I lavori a Palermo

“La riunione di ieri svolta in prefettura ha confermato la buona volontà di tutti i gestori di sottoservizi della città di Palermo che, garantendo efficienza e puntualità, si adopereranno per far rispettare il cronoprogramma per la chiusura dei cantieri di superficie dell’anello ferroviario“.

Lo dichiara Giusto Catania, assessore alla mobilità del Comune di Palermo.

“Ieri è arrivata una buona notizia per la città di Palermo – ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando – e mi preme ringraziare la prefetta Antonella De Miro che ha mostrato la sua disponibilità ad effettuare un monitoraggio costante sull’andamento dei lavori. I lavori dell’anello ferroviario stanno proseguendo con grande celerità e questo è il segno dell’inversione di tendenza di un appalto che troppi danni e disagi ha arrecato alla città”.