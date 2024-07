L’Associazione Parco Villa Pantelleria organizza “ROSALIA È PALERMO. IL GENIO E LA SANTUZZA”, un evento gratuito in onore di Santa Rosalia nell’anno giubilare. L’iniziativa si terrà dall’8 al 10 luglio presso il Complesso Monumentale Parco Villa Pantelleria. Il programma include una mostra fotografica sul Festino pre-pandemia, un incontro-dibattito e la proiezione di un cortometraggio su Santa Rosalia e il Genio di Palermo. La direzione artistica è affidata a Lollo Franco.

Dettagli dell’evento e programma

L’Associazione Parco Villa Pantelleria omaggia la Santuzza, nell’anno giubilare, con un evento gratuito: “ROSALIA È PALERMO. IL GENIO E LA SANTUZZA”. L’iniziativa si svolgerà nei giorni 8 – 9 -10 luglio all’interno del Complesso Monumentale Parco Villa Pantelleria. Nel corso delle giornate si avvicenderanno tanti eventi: “il festino prima della pandemia”, mostra fotografica dedicata alla magnificenza del Festino realizzato nell’anno 2019 – foto di Lorenzo Gatto; “Rosalia e il Genio” incontro-dibattito; “Rosalia e il Genio” video proiezione del cortometraggio legato alla storia del Genio di Palermo e della Santuzza, Patrona della città – Regia Lollo Franco e Santina Pellitteri Franco, riprese Daniele Li Volsi e Salvo Agria.

Direzione artistica

La direzione artistica dell’iniziativa è affidata a Lollo Franco, affermato e stimato attore, regista, ideatore e direttore artistico di numerosi e prestigiosi festival ed eventi. L’iniziativa sarà anche una opportunità per mostrare come riqualificare, valorizzare e rendere fruibile un bene confiscato e restituirlo alla collettività attraverso percorsi ed eventi legati alla cultura, all’arte in tutte le sue espressioni e al sociale. Il Complesso Monumentale Parco Villa Pantelleria, infatti, è un vero e proprio palcoscenico naturale che si distingue non soltanto per il valore storico, artistico e culturale ma anche per le sue valenze estetiche e per la suggestione naturale e paesaggistica. L’iniziativa è promossa dell’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana il cui Assessore, Francesco Scarpinato, sarà presente all’inaugurazione della mostra prevista per lunedì 8 luglio alle ore 17.