Svolta storica nell’ambito dell’accertamento medico legale di invalidità civile, quella annunciata da Asp di Palermo, in collaborazione con Inps, che riguarda l’eliminazione della doppia visita di controllo in presenza per l’ottenimento dell’invalidità civile per i tutti i soggetti con disabilità.

Il nuovo servizio di “Allegazione della documentazione sanitaria” consentirà una più rapida “valutazione sugli atti”, senza dovere aspettare i tempi di convocazione a visita diretta negli ambulatori dell’Azienda sanitaria provinciale. Misura alla quale potranno aderire anche coloro i quali hanno presentato precedentemente la domanda e che si trovano attualmente in lista d’attesa.

“Una notizia bellissima, che arriva a ridosso della Giornata Mondiale dell’Autismo del 7 aprile – il commento dell’Assessore alle Attività Sociale del Comune di Palermo, Rosi Pennino -. Una misura che cambia il volto dei diritti di tutte le persone con disabilità, perché elimina un passaggio vissuto con estrema sofferenza dai disabili stessi e dalle loro famiglie. Faccio i complimenti all’Asp di Palermo, e quindi al Direttore Generale Dott.ssa Faraoni e alla Direzione Provinciale INPS di Palermo, per aver aperto la pista all’applicazione di una misura che nel resto d’Italia sta prendendo campo. Un plauso anche al lavoro della Medicina Legale, per quella che rappresenta un’importantissima affermazione di civiltà nei confronti dei disabili della nostra città”.

La via crucis di Pasqua in carcere

Preparare il terreno di rientro a coloro i quali hanno scontato la propria pena e recuperarli in quanto risorse attive del nostro tessuto sociale. È l’impegno promosso dall’Assessore alle Attività Sociali, con delega all’Impiego Sociale dei detenuti, Rosi Pennino a margine della sua partecipazione alle celebrazioni della Via Crucis organizzata dal maestro Lollo Franco e dai detenuti della Casa Circondariale dell’Ucciardone.

Le parole dell’assessore Pennino: “Un momento emozionante”

“È stato un momento emozionante, quello soprattutto dell’interpretazione da parte dei detenuti della Passione, che restituisce un senso profondo alla Pasqua – dichiara l’Assessore Pennino -. Dopo il graditissimo invito dell’anno scorso da parte del maestro Franco, quest’anno ho deciso di presenziare accompagnata dal Garante dei detenuti, Pino Apprendi, e dal personale dell’Unità Organizzativa Mediazione di Giustizia riparativa”.

“Abbracciando la delega all’impiego sociale dei detenuti, annessa all’Assessorato che dirigo, credo sia fondamentale metterci tutti a lavoro per costruire quei percorsi di reinserimento che – conclude – garantiscano una seconda opportunità ai detenuti, nel momento del loro ritorno all’interno del tessuto sociale”.