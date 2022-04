Oggi l’insediamento al municipio di Palermo dei nuovi organi

L’aumento delle ore ai part time e la stabilizzazione dei precari: sono i primi impegni della nuova Rsu del Comune di Palermo, che inizia il suo percorso proprio da oggi dopo le elezioni dei giorni scorsi.

L’insediamento

Si è insediata oggi la nuova Rsu, la rappresentanza sindacale unitaria del Comune di Palermo. La cerimonia d’insediamento ufficiale si è tenuta nell’aula “Petrosino” del comando della polizia municipale di via Ugo La Malfa. Sono 54 i componenti eletti alle ultime elezioni, svolte dal 5 al 7 aprile e che hanno visto il Csa Cisal affermarsi come prima lista con oltre il 40% delle preferenze.

Aumento ore ai part time

“Ringraziamo le lavoratrici e i lavoratori per la fiducia che hanno voluto confermarci – dice Nicola Scaglione del Csa-Cisal, risultato il più votato degli eletti con 400 preferenze e per questo nominato coordinatore pro tempore della Rsu –. Adesso continueremo le nostre battaglie in favore dei dipendenti, dall’aumento delle ore ai part-time alle stabilizzazioni e alle progressioni. In un Comune ormai al collasso per la carenza di personale, è prioritario tornare a investire sui lavoratori per assicurare i servizi alla città”.

Uno sguardo alla Sicilia

Dando uno sguardo più complessivo al panorama siciliano la Cisl Fp Sicilia è stata la lista più votata alle elezioni Rsu 2022 del pubblico impiego. Con più del 35% dei voti totali, la federazione regionale è stata la più votata dai lavoratori della pubblica amministrazione e della sanità pubblica, con un netto distacco, cresciuto anche rispetto all’ultimo appuntamento elettorale del 2018. “Questo voto premia il nostro modo di fare sindacato con responsabilità, partecipazione, stando sempre al fianco dei lavoratori” hanno commentato Paolo Montera, segretario generale della Federazione della Funzione pubblica, e Sebastiano Cappuccio, segretario generale della Cisl Sicilia. I dati che sono arrivati dalle province sono stati confortanti ovunque. Primo tra tutti quello sull’affluenza: in Sicilia la percentuale si è attestata attorno all’85%.