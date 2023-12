Gli agenti lo rintracciano grazie al Gps

Ruba un’auto nel quartiere Borgo Nuovo a Palermo e viene arrestato dopo un inseguimento dai poliziotti delle volanti. Il furto del mezzo, l’ennesimo commesso in città, si è verificato in piazza Armerina. Grazie al gps i poliziotti sono riusciti a trovare la via di fuga. Non appena raggiunto il giovane a bordo della vettura in via Leonardo da Vinci è iniziato un inseguimento.

Fuga a piedi, bloccato

Corsa finita in via Evangelista di Blasi, quando il ladro è uscito dall’auto e ha cercato di fuggire a piedi. Ma è stato bloccato dagli agenti. Il gip ha convalidato l’arresto. A Palermo sono decine le auto rubate ogni giorno. Per lo più Fiat Panda e Cinquecento. Sono numerose le segnalazioni fatte su gruppi social da parte delle vittime. Attraverso la condivisione delle foto dei veicoli e delle targhe sperano di poterle ritrovare.

La banda individuata nei giorni scorsi

Proprio qualche giorno fa individuata una vera e propria banda organizzata a Palermo per furti di auto. I carabinieri della stazione di Monreale hanno denunciato alle Procure di Palermo e per i minorenni quattro palermitani, di cui 2 minori. Tutti accusati di essere gli autori di una serie di furti di automobili commessi tra settembre e ottobre di quest’anno, a Monreale e Partinico. Gli indagati avrebbero commesso diversi furti di autovetture e di parti meccaniche. Identificati dai carabinieri anche attraverso l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, presenti nei luoghi dove le autovetture erano state parcheggiate. I modelli di auto maggiormente presi di mira sono stati le Fiat 500 e le Smart, gli autori erano soliti entrare in azione di notte, approfittando dell’assenza di possibili testimoni. Solo in un’occasione, uno dei proprietari, accortosi del tentativo di furto della sua auto, è riuscito a mettere in fuga i ladri.

Le bande identificate negli scorsi anni

Non è la prima banda dedita a furti d’auto che viene identificata a Palermo e provincia. Nel 2021 venne identificata la banda chiamata dei vespini che operava dal 2019. La base operativa era il quartiere Brancaccio di Palermo. Da qui i componenti di una banda sarebbero partiti per rubare auto e moto e in mezza provincia.

Like this: Like Loading...