I carabinieri hanno bloccato dopo un inseguimento in centro a Palermo un giovane che aveva rubato una moto Bmw di grossa cilindrata nella zona del Politeama in pieno giorno.

Le pattuglie incrociando la moto si sono lanciate all’inseguimento riuscendo a recuperare la moto in via Giuseppe La Masa e a fermare l’uomo che fino a poco prima era in sella in via della Cera. Durante l’intervento numerosi residenti sono scesi in strada e gli animi si sono surriscaldati.

Dopo urla e lanci di oggetti contro le “gazzelle” dei carabinieri che stavano cercando di ammanettare il fuggitivo, al Borgo si sono radunate le altre pattuglie che, con il supporto dei poliziotti delle volanti sono riuscite a bloccare l’uomo con l’utilizzo del taser e a riportare la calma. Poi è stato portato nella caserma del nucleo radiomobile. La sua posizione è ora al vaglio della procura.