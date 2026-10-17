Ruba un’auto in viale Lazio, scappa alla vista delle pattuglie e, per evitare il controllo, stringe i militari contro la ringhiera della linea tranviaria. Un 30enne palermitano, già sottoposto all’obbligo di dimora, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione Altarello di Baida con l’accusa di furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione al 112 per il furto di una vettura. I militari hanno intercettato il mezzo nei pressi di via Gela. Alla vista dell’alt, il conducente ha accelerato dando vita a un inseguimento.

Giunto in viale Regione Siciliana, il 30enne è rimasto bloccato nel traffico. Quando i Carabinieri lo hanno raggiunto a piedi, l’uomo ha effettuato manovre brusche per aprirsi un varco, schiacciando gli operatori contro la barriera del tram e provocando loro lievi lesioni.

Nonostante i traumi riportati, i militari hanno proseguito le ricerche nella zona. Il fuggiasco è stato individuato poco dopo all’interno del cortile di un condominio, dove aveva abbandonato l’auto per nascondersi in un piccolo vano deposito.

Alla vista delle forze dell’ordine, l’indagato ha opposto un’ulteriore resistenza prima di essere immobilizzato con il supporto di altri equipaggi.

Oltre all’arresto, per il 30enne è scattata la denuncia a piede libero per guida senza patente con reiterazione nel biennio. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato il provvedimento e disposto la custodia cautelare nel carcere Pagliarelli.