Sorpresi con circa 20 chili di cavi di rame appena rubati. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese hanno arrestato due uomini di 26 e 29 anni, entrambi con precedenti di polizia, per furto aggravato.

L’intervento è scattato nella zona industriale, durante un controllo dei militari della sezione Radiomobile. Passando davanti a un complesso di capannoni danneggiato in passato da un incendio, la pattuglia ha notato un furgone cassonato parcheggiato all’esterno.

I Carabinieri hanno controllato l’area e hanno visto due persone con il volto parzialmente coperto all’interno della struttura. Chiesto il supporto di una seconda pattuglia per chiudere le vie di fuga, i militari hanno bloccato i due uomini mentre caricavano il rame sul veicolo.

Le successive verifiche dentro l’immobile hanno permesso di trovare altre matasse di rame già tagliate e raggruppate, pronte per essere portate via. Gli arresti sono stati convalidati dal giudice.