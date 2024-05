La donna stava portando il bimbo in ospedale, la denuncia di Rino Martinez

Esce di casa per portare il figlio in ospedale ma trova i ladri che stanno rubando la sua autovettura, si contrappone e viene investita. A descrivere la scena da far west su Facebook è Rino Martinez, noto cantautore palermitano impegnato nel sociale con la sua “Ali per volare Onlus” che ha denunciato il furto dell’auto subito dalla nuora 28enne compiuto da due uomini in via Cartagine.

La donna, proprio in quel momento, stava correndo verso l’automobile per accompagnare urgentemente il figlioletto in ospedale e, dopo essersi accorta che stava avvenendo il furto ha provato a reagire. I malviventi all’interno dell’auto, però, hanno continuato come se nulla fosse. Anzi, hanno accelerato con la Lancia Y della 28enne, investendola e mettendo a repentaglio l’incolumità della donna e del figlio.

Vettura ritrovata, donna e bimbo stanno bene

L’auto è stata ritrovata subito al Cep a fondo Petyx, non distante dal luogo in cui era stata rubata mentre – come riferisce telefonicamente lo stesso Rino Martinez che ha pubblicato un nuovo post su Facebook – la nuora ed il bimbo stanno bene. “Certo – dice a BlogSicilia – il trauma psicologico sarà da valutare. Una volta ripresi però potremmo anche denunciare chi ha fatto questo per tentato omicidio perché di questo si tratta”.

I ringraziamenti di Rino Martinez su Facebook

“Grazie alle Forze dell’Ordine e alle segnalazioni dei cittadini la macchina è stata ritrovata. Siamo tutti sotto shock per l’accaduto e comunque mia nuora è mio nipotino stanno bene e faranno controlli per appurare lo stato di salute dopo avere rischiato addirittura la vita. Ringrazio anch’io tutti quanti: cittadini, giornalisti, forze dell’ordine che si sono mossi in tempo per risolvere questo atto indegno perché accompagnato da un atto di violenza nei confronti di una donna e con il bambino di 4 anni. Siamo felici per l’epilogo positivo ma penso che denunceremo questi due criminali che hanno dimostrato totale mancanza di umanità. Grazie, grazie a tutti seppure ancora sconvolto. Rino Martinez e famiglia”.

Il precedente post di denuncia

Questo, invece, è il post pubblicato nel primissimo pomeriggio odierno che descriveva la brutta avventura capitata alla nuora ed al nipotino: “Alcuni minuti fa due delinquenti per rubare la macchina a mia nuora in via Cartagine a Palermo (mentre preoccupata correva in macchina per accompagnare in ospedale il nostro piccolo Leo), due criminali uno con la maglietta bianca e il complice con la moto mentre Angela bussava al finestrino e mettendosi davanti alla macchina, hanno rischiato di ucciderla mentre teneva in braccio il bambino (mio nipotino). In tanti hanno visto questa scena criminale raccapricciante e purtroppo i due si sono dileguati in direzione Centro Commerciale La Torre. Chi può aiutarci può farlo segnalando il veicolo seguente: LANCIA Y GS208NA. La cosa terribile è che hanno tentato di uccidere mia nuora che si era attaccata alla macchina. Non si può più accompagnare un piccolo bambino in ospedale. Questa è la realtà”.