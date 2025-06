I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Carini hanno arrestato un 16enne partinicese, già sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità, per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari in corso Umberto a Cinisi hanno intimato l’alt a una vettura con a bordo tre giovani. L’automobilista ha accelerato cercando di fuggire. Ne è nato un inseguimento.

I fuggitivi non appena hanno compreso che erano in trappola sono scesi dalla vettura e hanno cercato di far perdere le proprie tracce. Uno di loro, il 16enne, è stato bloccato. L’auto era stata rubata poco prima a Carini.

Il minore, su disposizione della procura per i minorenni di Palermo, è stato condotto presso un centro di prima accoglienza a disposizione del giudice. Sono in corso le indagini per identificare gli altri due ragazzi che erano in compagnia dell’arrestato.