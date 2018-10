Indaga la polizia

Rubata ad alcuni operai della Rap, l’azienda che si occupa della gestione del servizio rifiuti a Palermo, l’attrezzatura agricola che tenevano nel furgone.

I due operai si trovavano in via Santa Maria Mazzarello alle spalle del centro commerciale MediaWorld in viale Regione Siciliana a Palermo.

I due lavoratori stavano svolgendo alcune attività di pulizia delle strade. Quando sono tornati nel furgone non hanno trovato più gli attrezzi da lavoro. Gli operai hanno chiamato la polizia e presentato denuncia.

Sono in corso indagini.