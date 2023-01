Serie C, a Camporeale arancioneri vittoriosi 23-22

Torna al successo il Rugby Palermo nella quarta giornata dell’intergirone per l’accesso alla serie B. Sul campo amico di Camporeale, la squadra allenata da Gioacchino La Torre ha avuto la meglio per 23-22 sulle Tigri Bari al termine di un match estremamente combattuto e deciso da un errore in fase di trasformazione di una meta da parte degli ospiti nel finale di partita. Un punto di differenza come nella scorsa stagione quando, però, furono i siciliani a trovare il sorpasso in extremis grazie ad una meta.

Un successo che permette alla formazione arancionera di salire in classifica a quota 8. Comanda sempre l’Amatori Catania con 15 punti (vittorioso 27-20 sul Benevento). A seguire Napoli e Bari con 10 punti.

Vittoria sofferta per il Rugby Palermo, basta una meta

Una gara combattuta, corretta in cui i neroarancio sono arrivati ad un vantaggio massimo di 13 punti. Il ritorno delle Tigri li ha portati a poter calciare la realizzazione del sorpasso che però è andata fuori dai pali a tre minuti dall’80’.

Sfida equilibrata con due compagini di pari livello. Passano gli ospiti su calcio di punizione, ma Max Di Fiore pareggia il conto ed al 4’ il punteggio è sul 3-3. Passano 5’ ed ancora Di Fiore trasforma un piazzato per il primo sorpasso arancionero sul 6-3. Il giocatore palermitano è protagonista della giornata con altri due calci di punizione firmati che mandano le squadre al riposo senza mete per parte ma con il Rugby Palermo avanti 12-3.

Nella ripresa Di Fiore mette a segno il quinto calcio piazzato ed i padroni di casa volano sul massimo vantaggio di 15-3. Un minuto dopo, però, gli ospiti trovano la prima meta della partita. Al 43’ la meta viene anche trasformata da due per il 15-10 che riapre tutto.

Il Rugby Palermo varca la linea di meta al 47’ con Librizzi, subito dopo Di Fiore non centra i pali ed il punteggio rimane sul 20-10. Al 55’ Di Fiore ancora su calcio piazzato porta il parziale sul 23-15.

Gli ospiti trovano due mete verso la fine della partita al 64’ ed all’87’ L’ultima però non viene trasformata, ed il punteggio poi non cambia.

Massari “Squadra ha giocato col cuore”

“Altra giornata di rugby a Camporeale con il clima dalla nostra parte, tempo primaverile – dice il presidente Stefano Massari – la squadra ha giocato con il cuore, consapevole della forza degli avversari ed ha mostrato voglia di vincere. Cosa che non era successa a Napoli contro la Partenope la settimana scorsa. Partita corretta e ben giocata da entrambe le squadre, Bari come al solito ben messo in campo e anche sfortunato. È finita come la stagione passata con un punto di scarto a nostro favore”.

Il massimo dirigente del Rugby Palermo parla anche della squadra cadetta: “I nostri giovani hanno giocato contro gli amici del Librino Rugby. Ricordo che la squadra è formata da ragazzi diciassettenni, anche se il risultato ci ha visti sconfitti. Sotto il profilo del carattere e della voglia, però, sono stati grandi. E contro una formazione molto più esperta hanno tenuto testa per 80 minuti. I ragazzi della prima squadra per problemi di lavoro e infortuni hanno giocato 80 minuti in 15. Per la Cadetta è andata ancora peggio come numero al limite del regolamento infatti lo stesso dice che in campo devono esserci almeno 14 giocatori e da ex giocatore so quanto sia dura per 80 minuti con un uomo in meno. Orgoglioso a dir poco di questi ragazzi. Lo stesso pensiero va agli allenatori Gioacchino La Torre e Francesco Cinà ed i preparatori Salomone e Lo Bue che sono anche giocatori. Un grazie particolare a loro per l’impegno che mettono e per quello che trasmettono ai ragazzi”.