Serie C, arancioneri a caccia della terza vittoria consecutiva

Vittoria ed aggancio al terzo posto. Il Rugby Palermo ha questo obiettivo e domani, domenica 15 maggio, riceverà il IV Circolo Benevento al campo della Fincantieri per la penultima giornata del girone della poule promozione alla serie B della palla ovale. Il calcio di inizio sarà dato alle 14.

Rugby Palermo fiuta la terza vittoria di fila

Gli arancioneri sono reduci da due vittorie consecutive, quella in trasferta a Lecce e quella casalinga con le Tigri Bari, e puntano al tris. Il torneo è ormai deciso: l’Arechi ha staccato il pass per le finali dei play off dall’alto dei suoi 35 punti ed 11 lunghezze di vantaggio sul Bari che a Palermo, domenica scorsa, ha perso il treno per rimanere in scia ai campani.

Massari “Benevento esprime il miglior rugby del girone”

Alla vigilia del match, il penultimo di questa stagione ricca di soddisfazioni per il Palermo Rugby che ha vinto il proprio girone regionale da imbattuto e sta facendo esperienza in questa seconda e probante fase, il presidente del club parla del nuovo impegno.

“Siamo pronti per la gara contro il IV Circolo Benevento – sottolinea Massari – anche se questa settimana abbiamo avuto degli allenamenti con qualche assenza di troppo. Problemi di lavoro e recupero da infortuni hanno permesso di essere tutti presenti solo venerdì per preparare al meglio questa gara. Speriamo nel recupero di Fabio La Torre che vuole dare una mano ai suoi compagni. Da quello che abbiamo visto in trasferta, il Benevento è la squadra che ha espresso il miglio rugby. Senza, naturalmente, nulla togliere ai meriti dell’Arechi. Hanno una linea di 3/4 che muove bene la palla ed un buon mediano di apertura”.

Il massimo dirigente del Rugby Palermo continua: “Con la prestazione di domenica contro il Bari abbiamo avuto dalla nostra parte anche la fortuna. La maggior parte delle sconfitte sono maturate da qualche errore nel finale della gara. Questo per dire che finalmente e spero che come in trasferta, la squadra esprime un rugby di livello superiore alla categoria dove siamo. Senza presunzione. Sarà una partita da vedere perché le due squadre in campo come detto in precedenza esprimono un buon rugby”.

Dopo questa sfida, la compagine palermitana ultimerà la sua stagione ospitando il fanalino di coda Afragola. L’atto conclusivo dell’annata sportiva del Rugby Palermo si giocherà domenica 22 maggio, sempre al campo della Fincantieri.

La classifica, arancioneri a braccetto col Bros Lecce

Dopo 4 giornate del girone siculo-campano-pugliese, la classifica recita quanto segue: Arechi Salerno 35, Bari 24, IV Circolo Benevento 23, Rugby Palermo 18, Bros Lecce 18, Afragola 0.

Così all’andata, Rugby Palermo beffato a Benevento

All’andata, che si giocò lo scorso 3 aprile, il XV allenato da Gioacchino La Torre lottò ma perse 20-15 al termine di una partita combattuta. Palermitani avanti per lunghi tratti del primo tempo anche sul 3-12 per andare all’intervallo sull’8-15. Nella ripresa, però, la squadra arancionera non sfondò ed il Benevento completò la rimonta nelle battute finali.