Domenica la prima di ritorno dei play off per la serie B

Pausa pasquale archiviata per il Rugby Palermo che riprende il suo cammino nei play off per l’accesso alla serie B della palla ovale. Domenica 24, con calcio di inizio alle 15.30, aprile inizia il girone di ritorno e gli arancioneri riceveranno alla Fincantieri (via Giordano Calcedonio 1) l’Arechi Salerno, capolista del raggruppamento siculo-pugliese-campano.

Rincorsa del Rugby Palermo

La sfida all’Arechi Salerno potrebbe essere l’inizio di una rincorsa per il XV palermitano che, al giro di boa, in classifica è quarto con 10 punti. Bottino frutto delle due vittorie ai danni di Lecce ed Afragola. Gli ospiti dal canto loro, guidano la graduatoria con 21 punti a 4 lunghezze di distacco dal Bros Lecce e dalle Tigri Bari. Poi ci sono i palermitani che precedono il IV Circolo Benevento che ha 8 punti ed il fanalino di coda Afragola, ancora a bocca asciutta.

Nel ritorno 4 gare casalinghe

Il fattore campo potrebbe essere un alleato importante per il Rugby Palermo che tra le mura amiche dell’impianto dell’Acquasanta ha vinto le uniche due partite disputate in questa stagione. Nella regular season i palermitani allenati da Gioacchino La Torre hanno sempre giocato fuori ma hanno vinto la finalissima regionale (ed il titolo di categoria) battendo agevolmente il San Gregorio per 55-7. Poi una sola partita casalinga durante i play off, quella vinta sul Lecce per 15-6.

Il Palermo disputerà ben 4 gare interne per tentare di scalare la classifica e provare ad acciuffare la promozione al girone finale. L’unica trasferta sarà in Puglia, a Lecce, domenica 1 maggio.

Previsto il tutto esaurito

Fischio d’inizio della gara alle 15.30 alla Fincantieri in Via Giordano Calcedonio 1, l’ingresso, nel rispetto delle norme anticovid per le manifestazioni sportive all’aperto, sarà gratuito. Ed è previsto il tutto esaurito sugli spalti.

Così all’andata, arancioneri beffati nel finale

L’Arechi si impose all’andata giocata lo scorso 6 marzo per 24-11. I palermitani andarono in vantaggio anche per 5-3 dopo una meta e poi tornarono avanti con Benfante su punizione. Ad inizio ripresa ancora un piazzato di Benfante riportò avanti il XV di La Torre per 12-11, poi nel finale due mete campane fissarono il punteggio sul 24-11.

Massari “Rugby Palermo finalmente in casa”

Stefano Massari, presidente del Rugby Palermo commenta la sfida e pone l’accento sul ritorno a casa della squadra.

“Dopo le prestazioni fatte in trasferta – ha sottolineato il massimo dirigente arancionero – raccogliendo i meriti delle squadre incontrate, il Rugby Palermo torna finalmente a casa, davanti al proprio pubblico. La squadra è pronta a mettere in campo tutto quello che in questi mesi ha imparato. Gioacchino La Torre non ha più niente da dire ai propri ragazzi, ricorda soltanto di mettere in atto tutto quello che hanno imparato”.

Massari continua: “Sotto l’aspetto tecnico c’è ancora da migliorare essendo una squadra giovane ha tutto il tempo che gli serve. Ai ragazzi ripeto sempre ad ogni allenamento di essere umili, di rispettare l’avversario e le regole che disciplinano il rugby. Spero di assistere ad un’altra battaglia dei miei ragazzi con la grinta e il coraggio dimostrato fino ad ora. Il campo come dico sempre dirà la sua”.

Girone di ritorno del Rugby Palermo

Questo il calendario del girone di ritorno per gli arancioneri. Si torna in campo il 24 aprile dopo la pausa per le festività di Pasqua.

24 aprile: Palermo – Arechi Rugby

1 maggio: Bros Rugby – Palermo

8 maggio: Palermo – Tigri Rugby Bari

15 maggio: Palermo – Rugby VI Circolo Benevento

22 maggio: Palermo – Rugby Afragola.