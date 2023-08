La ditta sta lavorando per rendere l'attrazione fruibile anche ai disabili

Torna a far parlare di sé ed a far discutere la ruota panoramica di Mondello. Inaugurata lo scorso 1 luglio rimarrà nella borgata marinara di Palermo fino al 24 settembre.

Ha diviso i palermitani che via social hanno espresso nelle scorse settimane le loro opinioni anche sui social. Chi Pro e chi contro. Ma nelle scorse ore è sorta un’altra questione: l’attrazione – secondo quanto scrive il Comune di Palermo – non è accessibile ai disabili. La Grand Roue 32, questo il nome della ruota, non è accessibile alle persone con disabilità motorie.

La nota del Comune

In una nota, firmata dal Garante per le persone con disabilità del Comune di Palermo, Pasquale Di Maggio, si fa presente che “nelle ultime settimane facendo seguito a diverse segnalazioni pervenute al nostro ufficio, è stata avviata una intensa e, speriamo proficua, interlocuzione con la ditta responsabile della gestione della ruota panoramica posizionata presso la località balneare di Mondello che, come oggi strutturata, non è accessibile alle persone con disabilità motorie”.

E prosegue: “Nella ferma convinzione che l’inclusione vera passi anche dal consentire a TUTTI l’utilizzo di strutture ludico ricreative, avevo chiesto alla ditta, unica responsabile della gestione e dell’accessibilità della ruota stessa, di prevedere, in tempi brevi, una soluzione che consentisse di risolvere la questione”.

Il gestore è al lavoro per risolvere la situazione

Lo stesso Comune fa sapere che “in data 7 agosto è pervenuta la risposta della ditta, che per il tramite dell’avvocato che ne cura gli affari legali, ha precisato che, in seguito alle segnalazioni dallo scrivente effettuate, ha dato mandato ad un team specializzato di tecnici ed ingegneri di trovare una soluzione che possa garantire, in piena sicurezza, l’accesso alla ruota panoramica da parte di tutte le persone, ivi comprese quelle con disabilità motorie”.

La nota del Garante delle persone con disabilità conclude: “È mio intendimento effettuare un ulteriore sollecito qualora la situazione non dovesse essere risolta in tempi brevi. Palermo inclusiva è un sogno realizzabile!”.

La Grand Roue 32

La struttura, denominata Grand Roue 32 ed allestita dalla HSC Events, rappresenta il più grande impianto di questo tipo montato a Palermo e Provincia. L’opera rimarrà fino al 24 settembre e potrà ospitare fino a 144 passeggeri alla volta. Per il primo weekend, la struttura sarà aperta dalle 11 alle 13 e dalle 16 all’1 di notte. Sarà possibile accedere alla ruota panoramica all’altezza di via Anadiomede, pagando un ticket di 10 euro, con sconti per bambini alti meno di 120 centimetri.

