Morto ad agosto

A Palazzo Orléans una sala intitolata al giornalista Arrigo Pasquini. La “sala Blu”di Palazzo Orléans alla memoria del giornalista Arrigo Pasquini, scomparso lo scorso mese di agosto, primo capo Ufficio stampa della Regione Siciliana.

La cerimonia a Palermo

La sobria cerimonia di svelamento della targa, accompagnato da un lungo applauso, si è svolta al piano terra del Palazzo, dove il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha accolto la vedova di Pasquini, Elisa Terranova, e le figlie Laura e Marta Pasquini. Presenti anche il presidente e il vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, Roberto Gueli e Salvo Li Castri, i consiglieri dell’Ordine, i rappresentanti di numerose testate giornalistiche siciliane.

Memoria di bravo giornalista

«Ricordarlo con l’intitolazione di una sala è un atto doveroso – dichiara il presidente Musumeci – e servirà a perpetuare la memoria di un bravo giornalista che, pur non essendo siciliano, ha avuto per questa terra un amore straordinario ed ha esercitato la sua attività sempre con grande rispetto deontologico».

È morto ad agosto 20211

Di origini venete, aveva cominciato giovanissimo il suo percorso professionale come redattore del quotidiano Telestar. Era poi passato all‘ufficio stampa della Presidenza della Regione siciliana che ha diretto per molto tempo sin dalla sua istituzione. In questo ruolo ha lavorato con 17 presidenti, tra cui Piersanti Mattarella, e seguito le più importanti vicende politiche degli ultimi decenni. Attento osservatore e geloso custode dell’autonomia professionale, è stato un punto di riferimento per l’informazione politica regionale. Oltre alla moglie, Arrigo Pasquini lascia due figlie: Laura, giornalista della Rai, e Marta, musicista.