altro appuntamento il 28 agosto a castellana sicula

Prosegue senza sosta il “viaggio della prevenzione” dell’Asp di Palermo. Dopo Chiusa Sclafani e Bompietro, domani (venerdì 26 agosto) i camper dell’Open Day Itinerante saranno a Collesano. Dalle 9.30 alle 16.30 nel Chiostro di Santa Maria di Gesù gli utenti di città e provincia avranno la possibilità di aderire ai programmi di screening o ricevere la somministrazione dei vaccini.

I servizi ad accesso gratuito

Gli operatori dell’Asp garantiranno, gratuitamente e con accesso diretto: mammografia (per donne di età compresa tra 50 e 69 anni) e il Pap Test o Hpv Test (25-64 anni per lo screening del cervicocarcinoma). Sarà, anche, distribuito il Sof Test (uomini e donne 50-69 anni) per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto.

Sarà allestito un Punto vaccinale

Oltre ad uno sportello amministrativo, sarà allestito un “Punto vaccinale occasionale” per la somministrazione anticovid (anche domiciliare) di prima, seconda o dosi booster e per le vaccinazioni “tradizionali” (obbligatorie o raccomandate), e cioè: e cioè Anti HPV; Anti Meningocco B; Anti Meningocco ACWY; Anti Difterite, Tetano, Pertosse a; Polio; Anti Morbillo, Parotite, Rosolia e Varicella.

Un centinaio di prestazioni a Bompietro, il 28 agosto open day a Castellana Sicula

Intanto ieri a Bompietro sono state poco meno di un centinaio le prestazioni assicurate agli utenti del comprensorio delle Madonie dove, tra l’altro, l’Asp tornerà domenica 28 agosto con un Open Day organizzato in Piazza San Francesco di Paola a Castellana Sicula.

Il nuovo servizio di posizionamento dei cateteri vascolari

Intanto, il mese scorso, l’Asp di Palermo ha attivato al Centro di via Turrisi Colonna il primo ambulatorio territoriale per il posizionamento di cateteri vascolari a inserzione periferica. Si tratta di cateteri che vengono posizionati nelle vene del braccio con metodo ecografico, per consentire la somministrazione della terapia endovenosa a pazienti con “scarso” letto venoso che devono proseguire il percorso terapeutico, nutrizionale e chemioterapico.

Tutte le attività vengono assicurate da personale infermieristico opportunamente formato, in possesso di certificazione che, attraverso un training adeguato, attesta l’acquisizione di competenze specifiche nel posizionamento e gestione degli accessi vascolari.