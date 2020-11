“Una giustizia giusta e la necessità di difendere il principio garantista”, sono i temi che riguardano il sistema giudiziario e che saranno affrontati in Sicilia attraverso il Dipartimento regionale Giustizia di Forza Italia che è stato affidato a Salvatore Silvestro. Lo annuncia il coordinamento regionale del partito azzurro.

L’avvocato Silvestro è molto noto negli ambienti giudiziari non solo siciliani. Penalista di caratura nazionale e patrocinante in Cassazione, è presente in tanti importanti processi italiani. “All’avvocato Silvestro giungono gli auguri di buon lavoro da parte del coordinatore regionale – dice Gianfranco Miccichè – L’avvocato Silvestro – potrà essere di grande aiuto per mettere mani ad una riforma del sistema giudiziario che tenga conto del necessario equilibrio tra accusa e difesa il cui garantismo dovrà essere un principio cardine”.

Nuove nomine in Forza Italia in Sicilia. Il partito darà il proprio contributo ancora più fattivo alla sanità siciliana soprattutto in questo momento di emergenza da Covid 19 avvalendosi di Domenico Montalto, un professionista con tantissima esperienza nel settore, che è stato nominato responsabile del Dipartimento regionale Sanità di Forza Italia. Lo annuncia il coordinamento regionale del partito azzurro. Montalto potrà svolgere il nuovo incarico forte di una notevole esperienza accumulata nel corso degli anni e i numerosi titoli conseguiti e incarichi ricoperti.

Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Palermo; Abilitazione alla professione di medico chirurgo; Specializzazione in Odontoiatria; Specialista ambulatoriale e convenzionato con la Usl 62 e con l’Asp di Palermo.

Attualmente è consigliere OmCeo (Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) di Palermo; vice segretario regionale della Sicilia del Sumai (Sindacato unico di medicina Ambulatoriale Italiana), consigliere nazionale e vice presidente nazionale dello stesso sindacato. A Montalto giungono i complimenti per il nuovo incarico del coordinatore regionale azzurro, Gianfranco Miccichè a cui augura un proficuo lavoro. “Sono certo – afferma Miccichè – che la grande esperienza professionale di Montalto sarà benefica per il partito e per i siciliani”.