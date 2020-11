ecco i nuovi responsabili

Nuove nomine in Forza Italia in Sicilia.

Il partito darà il proprio contributo ancora più fattivo alla sanità siciliana soprattutto in questo momento di emergenza da Covid 19 avvalendosi di Domenico Montalto, un professionista con tantissima esperienza nel settore, che è stato nominato responsabile del Dipartimento regionale Sanità di Forza Italia.

Lo annuncia il coordinamento regionale del partito azzurro. Montalto potrà svolgere il nuovo incarico forte di una notevole esperienza accumulata nel corso degli anni e i numerosi titoli conseguiti e incarichi ricoperti.

Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Palermo; Abilitazione alla professione di medico chirurgo; Specializzazione in Odontoiatria; Specialista ambulatoriale e convenzionato con la Usl 62 e con l’Asp di Palermo.

Attualmente è consigliere OmCeo (Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) di Palermo; vice segretario regionale della Sicilia del Sumai (Sindacato unico di medicina Ambulatoriale Italiana), consigliere nazionale e vice presidente nazionale dello stesso sindacato.

A Montalto giungono i complimenti per il nuovo incarico del coordinatore regionale azzurro, Gianfranco Miccichè a cui augura un proficuo lavoro. “Sono certo – afferma Miccichè – che la grande esperienza professionale di Montalto sarà benefica per il partito e per i siciliani”.

Domenico Montalto commenta: “In questo periodo di grave crisi pandemica, economica e sociale mi onora particolarmente la nomina di responsabile del Dipartimento regionale Sanità di Forza Italia. Ringrazio il coordinatore regionale di FI Gianfranco Micciché per la sua stima, augurandomi di corrispondere alla sua fiducia con la concretezza del mio impegno.

Il nuovo incarico mi consente di rinnovare il mio contributo al servizio della salute e agli obiettivi di un progetto di salute pubblica che ho condiviso.

Sono convinto che al di là dei ruoli, con la giusta serenità e fermezza, insieme ai miei nuovi compagni di viaggio di cui mi avvarrò per le loro competenze, si possa realizzare un programma in grado di superare le profonde criticità che il momento richiede, restituendo benessere a medici, sanitari e cittadini”.

Ma il coordinamento regionale di Forza Italia aggiunge un altro tassello nella composizione dei Dipartimenti azzurri in Sicilia con la nomina di Maurizio Di Piazza, quale responsabile del Dipartimento Regionale Maxi-Emergenze e Disastri di Forza Italia.

60 anni, biologo e manager di una importante multinazionale farmaceutica, ben conosciuto negli ambienti della sanità regionale siciliana, per il suo rigore morale e la competenza con cui opera, ha da poco assunto il ruolo di Chief of Innovation Officier della Scuola Internazionale di Maxi-Emergenze e Disastri MEDIS, in collaborazione con l’European Centre for Disaster Medicine, Maurizio Di Piazza è infatti esperto nella progettazione di modelli organizzativi complessi e nella realizzazione di progetti che impattano positivamente sulla vita delle persone.

Dopo una breve esperienza come Vice-Coordinatore Regionale dei Dipartimenti della Lega in Sicilia, Di Piazza ha rimesso l’incarico e lasciato il partito di Salvini, riconoscendosi nelle posizioni più moderate di Forza Italia.

Anche a Di Piazza giungono i complimenti e gli auguri per il nuovo incarico da Gianfranco Micccichè.

Maurizio Di Piazza dichiara: “E’ un vero piacere affiancare, in qualità di responsabile del Dipartimento Regionale per le maxi-emergenze e i disastri, il Coordinatore Regionale di Forza Italia Gianfranco Micciché, che ringrazio per l’apprezzamento della mia esperienza nell’ambito sanitario.

Ho accettato l’incarico perché so quanto gli azzurri tengano ad una politica sanitaria e di tutela della incolumità pubblica, seria ed affidabile.

Queste tematiche, oggi più che mai, in tempi di pandemia, richiedono una marcia in più.

Prosegue perciò il mio impegno per garantire il bene della collettività, assicurando da subito ogni sforzo e mettendo al servizio di un progetto e del mio territorio, l’esperienza personale acquisita in questi anni”.

Ma non è tutto. Sono centinaia di migliaia i siciliani che vivono e lavorano all’estero, emigrati che portano in alto il prestigio italiano e siciliano nel mondo. Il coordinamento regionale di Forza Italia ha scelto di avvalersi di Giuseppe Arnone quale responsabile del Dipartimento regionale Siciliani all’estero.

Arnone è stato anche nominato, dal Dipartimento Italiani all’estero guidato dal senatore Lucio Malan, quale componente del Coordinamento di Forza Italia per la ripartizione Europa. Da tempo Arnone si è impegnato in politica ricoprendo importanti ruoli, tra cui responsabile provinciale dei club Forza Italia Agrigento, Coordinatore dei Siciliani nel Mondo (Forza Italia), Vice Sindaco del Comune di Licata (AG) con deleghe alla cultura e servizi sociali, Assessore alla Provincia Regionale di Agrigento con deleghe alla Protezione Civile e alle Pari Opportunità, mostrando particolare attenzione alle problematiche relative agli italiani in Europa e nel mondo.

Soddisfatto, ancora una volta, il coordinatore regionale di Forza Italia che si complimenta con Arnone.