“Ieri ho chiesto a Matteo Salvini di dare dei chiarimenti su un tema che ritengo di prioritaria importanza e che esula da qualsiasi argomento della quotidianità politica e istituzionale. Oggi mi è giunta la richiesta di incontrare lo stesso Salvini nei prossimi giorni insieme al segretario regionale Candiani, motivo per il quale non posso che sospendere ogni ulteriore decisione ed iniziativa fino a quanto tale incontro non avrà avuto luogo”.

A parlare, ieri sera alla fine di una giornata convulsa di scontri e contestazioni, è Marianna Caronia, deputato regionale della Lega che aveva contestato aspramente e apertamente il neo assessore leghista Alberto Samonà. per lei si era parlato perfino di espulsione. Una eventualità smentita, ieri dal senatore Candiani, commissario della Lega nell’isola, durante al visita in Sicilia del leader Matteo Salvini.

Ad innescare tutto era stato il ricordo di una poesia scritta in gioventù dall’assessore Alberto Samonà, pubblicata dal Fatto Quotidiano che inneggiava, secondo l’articolo, alle SS. Lui, Samonà, ha chiarito con un post che il senso della poesia doveva essere un altro ma tanto non è bastato ad ad evitare il caos dentro e fuori la Lega.

“Attendo da qualche ora che sugli organi di stampa venga pubblicata una smentita di quanto riportato da un quotidiano nazionale circa un “inno” alle SS da parte dell’Assessore Alberto Samonà. Non ho letto né una smentita né una presa di distanze per quello scritto risalente a pochi anni fa, né una parola di scuse alle vittime dello sterminio nazista, di cui i “monaci dell’onore” furono molto più che protagonisti. Questa presa di distanze non è venuta dal diretto interessato; mi aspetto che venga dalla Lega ai suoi massimi livelli che devono chiarire se quelle parole e i disvalori culturali che promuovono, ancor più gravi perché espressi da un rappresentante istituzionale della Regione, possano passare sotto silenzio”. aveva scritto, senza mezzi termini, Caronia.

Ieri lo stesso Salvini si è rifiutato di rispondere alle domande sul caos in Sicilia, sull’assessore Samonà e sulle polemiche interne ed esterne al suo partito al centro di contestazioni tanto politiche quanto popolari che si sono replicate ad ogni tappa della sua visita da Bagheria a Cefalù fino a Milazzo