Il presidente del Consiglio comunale di San Giuseppe Jato, Antonino Liuzza, aderisce ufficialmente a Forza Italia, entrando a far parte della squadra politica guidata in Sicilia dall’assessore regionale Edy Tamajo.

«Una scelta che rafforza la presenza del partito sul territorio e che punta a consolidare il lavoro politico e amministrativo nell’area dell’entroterra palermitano, con l’obiettivo di dare maggiore rappresentanza alle istanze delle comunità locali ».

«L’adesione del presidente Liuzza a Forza Italia – dichiara Edy Tamajo – rappresenta un segnale importante di crescita e radicamento del nostro progetto politico nei territori. Antonino Liuzza è una figura istituzionale stimata, che ha dimostrato equilibrio e senso delle istituzioni nel ruolo di presidente del Consiglio comunale. Sono certo che, insieme, potremo continuare a lavorare per rafforzare la presenza di Forza Italia e per dare risposte concrete ai cittadini».

Soddisfazione espressa anche da Antonino Liuzza: «Ho deciso di aderire a Forza Italia e di entrare nella squadra guidata da Edy Tamajo perché credo in un progetto politico fondato sulla concretezza, sull’ascolto dei territori e sulla capacità di trasformare le esigenze delle comunità in azioni amministrative. Continuerò a svolgere il mio ruolo istituzionale con responsabilità e spirito di servizio, lavorando al tempo stesso per contribuire alla crescita del partito nel nostro territorio».