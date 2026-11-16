I concorsi pubblici e gli incarichi di consulenza non sono equiparabili alle gare d’appalto e, per questo motivo, non possono configurare il reato di turbativa d’asta. Con questa motivazione il gip del Tribunale di Palermo, Emanuele Claudio Bencivinni, ha accolto la richiesta del pubblico ministero Gaspare Spedale e ha disposto l’archiviazione per l’ex assessore regionale alla Salute ed eurodeputato di Fratelli d’Italia, Ruggero Razza, e per altri undici indagati nell’inchiesta sulla sanità catanese.

L’inchiesta e le contestazioni a Razza

L’indagine era partita tra il settembre 2020 e il settembre 2021 dalla Procura di Catania, prima del trasferimento a Palermo per competenza territoriale, puntando i riflettori su presunte pressioni nelle nomine sanitarie. Gli accertamenti riguardavano procedure legate al Policlinico e all’ospedale Garibaldi di Catania, oltre a bandi dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri di Palermo per borse di studio, assegni di ricerca e consulenze finanziate con i fondi del Piano Sanitario Nazionale,.

A Razza veniva contestato un presunto interessamento per un incarico da diecimila euro nel progetto Osas Catania. Secondo l’accusa, l’allora assessore avrebbe coinvolto i collaboratori Francesco Lo Re e Daniele Sorelli per favorire Filippo Fiorenza, concordando requisiti e punteggi.

Il nodo giuridico e gli altri indagati

Sulla base di una sentenza della Cassazione del 2024, però, i reati di turbativa valgono solo per gli appalti di beni e servizi e non per le selezioni del personale, mentre l’abuso d’ufficio è stato abrogato. Questi due passaggi giuridici hanno fatto la differenza nella decisione finale. Oltre a Razza e ai suoi collaboratori, in questo modo escono dall’inchiesta anche Giuseppe Arcidiacono, Alberto Bianchi, Filippo Di Piazza, Giuseppe Di Rosa, Sebastiano Felice Agatino Ferlito, Ignazio La Mantia, Rosalia Maria Leonardi, Eugenio Pedullà ed Ernesto Guido Rapisarda. L’inchiesta prosegue senza più coinvolgere Razza e solo per due ipotesi di corruzione a carico di Arcidiacono e Ferlito, mentre Ezio Campagna ha già patteggiato.