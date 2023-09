Sit in sotto la sede dell’assessorato regionale alla Sanità

E’ sciopero a Palermo nell’ambito della sanità privata. Domani, 27 settembre, Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl scenderanno in presidio sotto la sede dell’assessorato regionale alla Salute. Il sit in per rappresentare la condizione di lavoratrici e lavoratori a cui è applicato il contratto di lavoro Aiop Rsa, dipendenti delle strutture accreditate dalle Regioni che versano in una situazione di disparità rispetto al personale che opera nel settore della sanità privata. Ad annunciare la protesta sono Gaetano Agliozzo e Monica Genovese, rispettivamente segretario generale e segretaria con delega alla sanità della Funzione Pubblica Cgil, Paolo Montera e Marco Corrao, rispettivamente segretario generale Cisl Fp e Totò Sampino, segretario generale Uil Fpl.

Dumping contrattuale

“Questi lavoratori – raccontano i sindacalisti – svolgono servizi essenziali nella presa in cura dei più fragili. Ma da oltre un decennio non ricevono una vera e propria valorizzazione della posizione lavorativa, subendo dumping contrattuale sia per quanto riguarda il salario che i diritti”. Per i sindacati una situazione come questa non può persistere e richiede una ferma presa di posizione da parte della Regione. “Tra le Rsa e Cta siciliane accreditate – spiegano i rappresentati dei lavoratori – sono presenti da anni utenze gravi psichiatriche in reparti intensivi per le quali, seppur non rinnovate da tempo, le rette risultano essere maggiori rispetto alle altre. Serve quindi una ricognizione a livello regionale affinché emerga il dato quantitativo dell’applicazione del Ccnl Aiop Rsa nelle strutture che si occupano di fragilità e chiediamo che la Regione intervenga per l’applicazione nelle strutture dei contratti sottoscritti con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.

Il rispetto dei contratti nell’accreditare gli enti

“È necessario – dichiarano ancora i sindacalisti – che tra i criteri per il riconoscimento dell’accreditamento ci sia il rispetto dell’applicazione dei Ccnl sottoscritti con le sigle e che, in caso contrario, si preveda la revoca dell’accreditamento. Si tratta di rivendicazioni legittime e ed efficaci affinché possa essere garantito un contrasto reale al dumping salariale e contrattuale esercitato finora nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori della categoria. Nostro obiettivo è arrivare ad un contratto unico Aris Aiop Rsa e riconoscere a tutte le professionalità coinvolte la giusta dignità in termini di diritti e salari”.

