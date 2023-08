Ecco gli idonei per ricoprire il ruolo dei direttori generali nella sanità in Sicilia.

A presentare domanda, erano stati in 102. Ecco i “maggiormente idonei”.

L’elenco dei selezionati

L’elenco è in ordine alfabetico e inizia con Angelo Aliquò, da poche ore nuovo direttore generale dello Spallanzani, già ai vertici della Seus e commissario dell’Asp di Ragusa. Segue Giuseppe Alongi, manager dell’Ismett.

Ecco l’elenco completo con la qualifica: Mario Nicola Francesco Alparone, direttore generale dell’Azienda sanitaria del Garda; Vincenzo Barone, direttore amministrativo del Civico di Palermo; Giampiero Bonaccorsi, già manager del Cannizzaro di Catania; Alessandro Caltagirone, direttore generale dell’Asp di Caltanissetta; Giuseppe Capodieci, direttore del dipartimento di Scienze radiologiche dell’Asp di Siracusa; Gabriele Ciaccio, direttore amministrativo dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia; Roberto Colletti, direttore generale del Civico di Palermo; Maria Felicita Crupi, direttore amministrativo dell’Irccs Centro neurolesi Bonino Pulejo di Messina e Ferdinando Croce.

Il secondo gruppo

Giuseppe Cuccì, direttore del dipartimento di salute mentale dell’Asp di Enna; Giuseppe De Filippis, direttore sanitario del Besta di Milano; Massimo De Fino, direttore del distretto sanitario di Lauria; Fabrizio De Nicola, manager del Garibaldi di Catania; Fabrizio Di Bella, direttore amministrativo del Villa Sofia – Cervello; Giuseppe Di Bella, già direttore amministrativo dell’Asp di Siracusa; Catena Di Blasi, dirigente amministrativo dell’Asp Messina; Francesca Di Gaudio, dirigente sanitario chimico del Paolo Giaccone di Palermo; Loredana Di Salvo, direttore delle risorse umane, Asp di Agrigento; Antonella Di Stefano, dirigente amministrativo dell’assessorato regionale alla Sanità; Giuseppe Drago, già manager dell’Asp di Ragusa; Raffaele Elia, dirigente dell’Asp di Caltanissetta.

Il terzo gruppo

Daniela Faraoni, commissario straordinario dell’Asp di Palermo; Salvatore Lucio Ficarra, direttore amministrativo dell’Asp di Enna; Alberto Firenze, dirigente del Paolo Giaccone di Palermo; Oreste Florenzano, direttore delle risorse umane del Pascale di Napoli; Rosario Fresta, direttore degli affari generali dell’Asp di Catania; Maria Grazia Furnari, dirigente della pianificazione strategica del Civico di Palermo; Giuseppe Giammanco, direttore medico di presidio del Garibaldi di Catania; Salvatore Emanuele Giuffrida, direttore sanitario del Cannizzaro di Catania; Armando Gozzini, direttore generale del Circolo di Busto Arsizio; Antonino Zagari, dirigente amministrativo del’Asl Monza e Brianza.

Il quarto gruppo

Francesco Iudica, coordinatore amministrativo del distretto integrato del Calatino; Giuseppe Senzio Laganga, commissario straordinario del Martino di Messina; Maurizio Lanza, manager dell’Asp di Catania; Giovanni La Valle, direttore sanitario dell’Asp Torino 4; Antonio Lazzara, direttore sanitario del San Marco di Catania; Alessandro Mazzara, direttore delle risorse umane dell’Asp di Caltanissetta; Walter Messina, commissario straordinario del Villa Sofia – Cervello di Palermo; Maurizio Montalbano, direttore sanitario dell’Asp di Palermo; Rosanna Oliva, dirigente amministrativo dell’Asp di Trapani; Francesco Patanè, noto primario del Papardo di Messina; Giuseppe Rao, direttore del DSM Messina Nord; Giorgio Giulio Santonocito, direttore generale dell’Asl Roma 5; Vincenzo Spera, direttore affari generali del Civico di Palermo; Salvatore Iacolino, direttore del dipartimento di Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute; Paolo Zappalà, dirigente amministrativo del Gemelli di Roma; Mario Carmelo Zappia, commissario dell’Asp di Agrigento.

Manager sanità, Schifani: “Non conosco elenchi”

“La Presidenza della Regione non dispone dell’elenco dei candidati idonei alla nomina a manager di aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche siciliane”. Lo afferma il presidente della Regione, Renato Schifani, dopo la pubblicazione di notizie di stampa relative alla conclusione della selezione avviata all’inizio dell’anno.

“La Commissione regionale per la selezione dei candidati – prosegue il presidente – infatti, non ha ancora comunicato la conclusione della procedura valutativa. Quando i relativi atti saranno sottoposti alla Presidenza, ci riserviamo di valutare la coerenza di questi ultimi con le prescrizioni previste dal bando, votato all’unanimità dalla giunta di governo, e dalla legge”.

Elenco direttori generali Sanità, Mpa “Disapprovazione unanime da Commissione Ars”

“Circolerebbe un elenco – redatto non si sa da chi – di aspiranti direttori generali della sanità, non si capisce se idonei o più idonei rispetto a meno idonei e perciò nominabili o forse no. Sarebbe un’iniziativa arbitraria, abusiva e illegittima, che vede la disapprovazione unanime della Commissione Sanità dell’Ars e di cui neppure il Presidente della Regione fino a ieri era a conoscenza”.

Così l’on. Giuseppe Lombardo, componente della Commissione Sanità all’Ars, insieme ai deputati dei Popolari e Autonomisti on. Giuseppe Castiglione e on. Giuseppe Carta e all’assessore Roberto Di Mauro in merito alla lista dei nuovi direttori generali della sanità siciliana pubblicata da alcune testate giornalistiche.

“A scanso di ricorsi – conclude Lombardo – alle magistrature penale ed amministrativa, di equivoci e di polemiche, di cui non si avverte il bisogno, è indispensabile che si assicuri che il fantomatico elenco, ammesso che esista, non ha nessun valore e si prenda atto che la commissione esaminatrice ha dichiarato idonei gli esaminati che hanno superato la prova”.

Il presidente Laccoto convoca assessore Volo