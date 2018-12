a palermo si mangia con ricotta o cioccolato

Il giorno di Santa Lucia sono banditi pane e pasta dalle tavole dei siciliani.

In occasione di questa festività, soprattutto a Palermo, si mangiano arancine, panelle, crocchè e cuccìa.

Questa pietanza a base di grano cotto e condito, nasce come piatto salato che nel tempo si è però trasformato in dolce.

Nonostante ciò in diverse zone siciliane si continua a preparare la cuccìa che viene cotta insieme ai legumi: tra le varianti più diffuse quella che prevede l’utilizzo dei ceci (la cui farina viene utilizzata per preparare le panelle che sono in pratica frittelle).

La leggenda narra che molti secoli fa in Sicilia ci fu una lunga carestia e la gente moriva di fame. La popolazione pregò molto per chiedere l‘aiuto divino e il 13 dicembre arrivò nel porto di Palermo una nave carica di grano.

Il grano fu subito distribuito e la gente che era affamata, per non perdere ancora del tempo per macinarlo e trasformarlo in farina, per farne pane o pasta, lo mangiò semplicemente bollito, condito con olio e sale. Da quel momento, alla devozione per Santa Lucia è stato associato l’uso del mangiare la cuccìa.

Il nome del piatto deriva da “cocciu”, che in dialetto siciliano significa “chicco o dal verbo “cuccìare” ossia “sgranare”.

Esistono diverse varianti come quella alla ricotta o al cioccolato. La tradizione vuole che dopo la rituale preparazione, venga distribuita a familiari, amici e vicini di casa.

Ecco, di seguito le due principali ricette di preparazione nel Palermitano.

Cuccìa con la ricotta

Ingredienti:

500 gr di grano tenero

800 gr di ricotta

400 gr di zucchero

zuccata a piacere a pezzi

100 gr di cioccolato fondente a pezzetti

1 pizzico di sale

1 pizzico di vaniglia

ciliegie candite a piacere

Mettete il grano a bagno tre giorni prima, cambiando l’acqua ogni giorno. Cuocete in acqua con un pizzico di sale, per circa 3 ore e mezzo. In pentola a pressione ci vuole almeno un’ora dal sibilo, poi viene lasciato in pentola chiusa fino a quando si raffredda. Infine scolate. A parte, passate al setaccio la ricotta, lo zucchero e un pizzico di vaniglia. Ponete il grano e la ricotta lavorata in una ciotola abbastanza grande e aggiungete il cioccolato e la zuccata. Mescolate e guarnite con ciliegie candite.

Cuccia con crema di cioccolato

Ingredienti:

500gr di grano

120gr di amido

1 litro e mezzo di latte

200gr di zucchero

200gr di cioccolato fondente

50gr di frutta candita a pezzetti.

Lavorazione:

Preparare il grano come sopra. Per la crema, sciogliere l’amido nel latte freddo, mescolando con una frusta, far cuocere a fuoco basso mescolando continuamente. Spegnere il fuoco non appena sarà addensato. Aggiungere il grano. Far raffreddare e unire il cioccolato ridotto a scagliette e la frutta candita a pezzetti.