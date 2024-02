Sassaiola contro i vigili del fuoco a Palermo. Per ben due volte alcuni ragazzini hanno lanciato sassi contro i pompieri intervenuti per spegnere due incendi.

Il primo a cumuli di immondizia contro la squadra intervenuta per spegnere le fiamme di rifiuti in via fratelli Cianciolo nei pressi della Cala a due passi dalla fonderia Oretea. Sono stati provocati danni al mezzo.

Sono intervenuti i carabinieri ma i ragazzini erano fuggiti. La seconda aggressione in via Deodato. Qui i vigili del fuoco erano intenti a domare le fiamme per un incendio appiccato sopra il tetto della scuola.

Anche in questo caso lancio di sassi contro le squadre antincendio impegnate nelle operazioni di spegnimento.