Incidente a Palermo in via Franz Liszt, nel primo pomeriggio di oggi. Una donna al volante di una Hyundai, intorno alle 13.30, secondo quanto è stato ricostruito, ha ingranato la prima anziché la retromarcia, sfondando la vetrina di un negozio di calzature.

L’incidente

L’impatto è stato molto violento. Fortunatamente in quel momento non c’erano passanti sul marciapiede e alla fine i danni, oltre che per il negozio, sono stati per la Hyundai, letteralmente devastata nella parte anteriore (cofano e paraurti). Per la signora alla guida solo tanta paura ma non ci sono stati feriti.

Ancora un incidente a Palermo

Incidente stradale la scorsa notte in viale Regione Siciliana. Tre auto di grossa cilindrata circolavano affiancate a velocità molto alta. Alla vista della pattuglia di controllo della Polizia Municipale, i conducenti dei tre veicoli hanno frenato, perdendo il controllo e andando in testacoda, con gravi danni ai mezzi e pesanti ripercussioni sulla circolazione.

L’intervento della polizia municipale tempestivo

Grazie al tempestivo intervento del personale della vigili urbani Controllo Velocità, che ha provveduto a segnalare il pericolo agli altri automobilisti e rallentato la circolazione, e grazie all’aiuto della squadra del Nucleo Infortunistica, è stato possibile effettuare i necessari accertamenti sui conducenti dei veicoli ed elevare le sanzioni per le infrazioni rilevate.

Scatta la sanzione

I conducenti sono stati multati dall’Infortunistica per guida pericolosa e per la mancanza di distanza di sicurezza. Le sanzioni relative al superamento del limite di velocità verranno notificate ai contravventori, non appena saranno elaborati i dati dell’autovelox.

Altri due incidenti nel Palermitano

Altri due incidenti sono avvenuti nel Palermitano, uno a Monreale e un altro a Misilmeri. Due persone ferite, trasportate in ospedale. Questo il bilancio di un violento incidente stradale che si è verificato questa mattina a Monreale, lungo la Strada statale 186. Lo schianto ha visto coinvolte due automobili, lungo la SS186, sul tratto che da Monreale conduce a Pioppo, in località Piano Tavernella. Una Opel Corsa, che marciava in direzione di Pioppo, e una Ford Fiesta, che proseguiva in direzione di Monreale, si sono scontrate frontalmente. Secondo le prime ricostruzioni, l’Opel Corsa avrebbe invaso la corsia opposta nel momento in cui sopraggiungeva l’altra vettura.