Denunciato l’autore del post che prende di mira anche l’assessore Buttà “Scannateli tutti come cinghiali”. E ancora: “Mandale in ospedale”. Sono queste le parole di minaccia comparse sui social contro la sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova, e l’assessora Maria Concetta Buttà. Parole che evocano esplicitamente la violenza fisica e che hanno spinto la sindaca a rompere il silenzio.

“Non è politica, non è dissenso, non è libertà di espressione. È violenza”, ha scritto Terranova, annunciando anche di aver denunciato l’autore delle minacce.

La replica

Poi il messaggio: “Hai sbagliato persona. Continueremo a lavorare per questa città. Non ci fermeremo”.

I sindaci dell’Anci

L’Anci Sicilia esprime la piena solidarietà al sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova e all’assessore Maria Concetta Buttà, per le gravissime minacce e gli insulti violenti ricevuti sui social network. “Sono parole ignobili che lasciano profondamente sgomenti. Purtroppo, ci troviamo a commentare l’ennesimo attacco mirato a chi, con dedizione, si spende ogni giorno per la propria comunità. Chi sceglie di amministrare un territorio non può e non deve diventare il bersaglio fisso di minacce e violenza verbale. A Maria Terranova e a Maria Concetta Buttà va il nostro totale sostegno: sappiamo che non si lasceranno intimidire da questi vili attacchi e che proseguiranno il loro mandato a testa alta, con la determinazione che le contraddistingue”, dicono il presidente Paolo Amenta e il segretario generale Mario Emanuele Alvano.

I 5 stelle

Il gruppo parlamentare del M5S all’Ars esprime solidarietà alla sindaca di Termini Imerese Maria Terranova e alla sua assessora Maria Concetta Buttà, oggetto di pesantissimi e violenti attacchi sui social che incitavano a scannarle come cinghiali e a mandarle in ospedale.

«La violenza anche verbale – dicono i deputati regionali M5S – va condannata senza se e senza ma, anche perché può essere prodromica di quella fisica. Si può essere dissenzienti sull’operato delle due amministratrici, ma nessuna diversità di vedute autorizza a comportamenti del genere. Siamo vicini a Terranova e Buttà, certi che non si lasceranno intimidire da questi vili messaggi e continueranno ad operare le loro scelte solo nell’ottica di migliorare la qualità della vita ai cittadini di Termini Imerese»

Il senatore Russo

“Esprimo la mia piena solidarietà alla sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova, e all’assessore Maria Concetta Buttà, destinatarie di ignobili minacce attraverso i social network. A entrambe va la mia vicinanza. Si tratta di episodi gravi e inaccettabili, che non possono trovare spazio nel confronto civile e democratico”, lo dichiara Raoul Russo, senatore di Fratelli d’Italia e presidente provinciale dei meloniani.

“Chi ricopre un incarico pubblico – aggiunge Russo – deve poter svolgere il proprio ruolo con serenità e nella piena libertà di assumere decisioni nell’interesse della comunità, senza essere esposto a intimidazioni o minacce. Il dissenso, anche quando è forte e deciso, non può mai trasformarsi in aggressione personale o in intimidazione, questo a prescindere dall’appartenenza politica”.

“Mi auguro – conclude Russo -, che quanto accaduto possa essere rapidamente accertato e che i responsabili vengano individuati”.

I sindacati

“Riteniamo che il linguaggio violento, vada contrastato fortemente anche e soprattutto sui social, che sono purtroppo, spesso, strumenti amplificatori del degrado sociale e dell’aggressività immotivata. Grave che si pensi che si possano intimidire gli amministratori locali con questi toni aggressivi e offensivi. Esprimiamo la nostra solidarietà alla sindaca di Termini Imerese Maria Terranova e all’assessora Maria Concetta Buttà”. Lo affermano i segretari Cgil Cisl Uil Palermo, Laura Di Martino, Federica Badami e Ignazio Baudo. “Non esistono motivi che possano giustificare toni minacciosi e violenti, il rispetto deve essere alla base di ogni forma di linguaggio che sia sui social e no, va tutelata la democrazia, il lavoro degli amministratori locali e il ruolo di chi rappresenta le istituzioni”.