Giovane in prognosi riservata dopo un violento scontro a Falsomiele. Un incidente si è verificato questa mattina in via Salvatore Carnevale (ex via dell’Airone) all’altezza del civico 24. Nell’impatto sono rimasti coinvolti un Honda Sh, in sella al quale c’erano il ventunenne ora ricoverato in Rianimazione, e una Smart guidata da una ragazza di 23 anni rimasta illesa.

La dinamica dello schianto

Secondo quanto ricostruito i due mezzi sarebbero entrati in collisione intorno alle 6. Il ventunenne (M. A. le iniziali) si trovava a bordo di uno scooter in compagnia di un coetaneo quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro la parte posteriore della Smart guidata dalla ragazza, forse impegnata in una manovra per uscire da un parcheggio.

Gravi conseguenze per il giovane

Nel violento impatto il giovane ha riportato delle contusioni polmonari, varie lesioni al volto e alla mano e una frattura scomposta del femore sinistro. Dopo il suo ingresso al pronto soccorso con il codice rosso il ventunenne è stato portato nella sala operatoria per un intervento di chirurgia ortopedica prima del trasferimento nel reparto di Rianimazione. Più lievi i traumi riportati dal coetaneo che viaggiava con lui sullo scooter.

Indagini in corso

Sull’incidente indagano gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica e chiarire le responsabilità delle parti.

Un morto a Terrasini

Destino beffardo quello di Denys Armenenko, 28 anni, scappato con la sua famiglia dall’inferno della guerra in Ucraina. Un anno dopo trova la morte laddove aveva cercato rifugio, a Terrasini, nel Palermitano. Rimasto vittima di un tragico e fatale incidente stradale. Si ipotizza che abbia perso il controllo del mezzo a causa di un malore. Ieri sera lo schianto in un muretto di cemento a protezione di un parco giochi in via Calarossa.

L’incidente

L’incidente si è verificato in via Calarossa ieri sera intorno alle 21, una delle strade principali del paese in entrata e in ingresso. L’uomo era a bordo di una Hyundai e per causa in corso di accertamento ha perso il controllo. Il mezzo è andato fuori strada e finendo la sua corsa in velocità contro un muretto di cemento armato. Il mezzo è andato completamente distrutto e l’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere. Inutili i soccorsi di 118, vigili del fuoco e carabinieri.