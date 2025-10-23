I violenti non devono averla vinta. E’ il concetto alla base della scelta del Presidente della Regione Renato Schifani di recarsi, questa mattina a Borgo Nuovo per un sopralluogo all’immobile di edilizia popolare liberato dagli abusi dal comune di Palermo e che nella giornata di ieri è stato prima vandalizzato poi dato alle fiamme.

Sopralluogo Schifani

“Siamo qui per affermare la presenza delle Istituzioni al fianco delle persone del quartiere che indirettamente hanno subito questa forma di violenza. Stanzieremo le somme necessarie per il ripristino dell’appartamento affinché possa, nel più breve tempo possibile, essere assegnato dal Comune di Palermo a chi ne ha legittimamente diritto” ha detto il presidente della Regione.

Renato Schifani, durante il sopralluogo che ha svolto questa mattina nel quartiere palermitano di Borgo Nuovo, ha verificato le condizioni dell’immobile e preso contatto con la realtà di via Bronte, dove sorge l’appartamento destinato a diventare un alloggio popolare. Sul doppio episodio, vandalismo prima e incendio doloso dopo, sono in coso indagini ma l’ipotesi maggiormente battuta è che i responsabili siano gli stessi occupanti abusivi che erano stati sfrattati il giorno prima. Una forma di ritorsione.

Con il presidente, anche l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, e il dirigente generale del dipartimento regionale Tecnico, Duilio Alongi.

La bomba carta a Ferrandelli

Sempre ieri un boato è stato udito nei pressi dell’abitazione dell’assessore all’Emergenza abitativa del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli. Si parla dell’esplosione di una bomba carta ma nonostante lo spavento e il fuggi fuggi non sono stati rinvenuti danni né a cose né, tanto meno, a persone. L’esplosione è stata udita da decine se non centinaia di persone e grande è stata la paura.

Ferrandelli è proprio l’assessore comunale che si occupa di emergenza abitativa e sta mettendo ordine nell’assegnazione delle case popolari. A lui sono arrivate decine di solidarietà compresa quella del Presidente Schifani