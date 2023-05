Un cambio di passo nell’azione del governo della Regione e della maggioranza che lo sostiene. una maggiore presenza per trattare un serie di argomenti essenziali per la Sicilia proponendo all’Ars una serie di priorità che siano condivide proprio dalla maggioranza.

Al centro dell’attività elezione diretta nelle Province, un ddl sugli enti locali e uno sulla polizia locale. Sono questi i testi che dovrebbero essere esaminati all’Ars, subito dolo le elezioni amministrative.

Il vertice a Palazzo d’Orleans

E’ quanto emerso dal vertice, a Palazzo d’Orleans, tra il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, i capigruppo e i presidenti delle commissioni della maggioranza. La commissione Affari istituzionali dovrebbe

fissare i termini per gli emendamenti tra il 13 e il 15 giugno. Altro ddl in dirittura d’arrivo è quello sulla riforma dei

consorzi di bonifica. Il governatore e i capigruppo dell’Ars hanno condiviso la decisione di incontrarsi una volta al mese per fare il punto.

Il governo prepara la revisione della Cts

Intanto, nel corso della mattina, il Presidente della Regione aveva confermato che “tra qualche giorno presenteremo le nuove regole della Commissione tecnico specialistica (Cts), che in passato è stata oggetto di polemiche per avere paralizzato tante richieste del mondo imprenditoriale. Questa paralisi contiamo di sbloccarla, abbiamo lavorato per due mesi con l’assessore Elena Pagana e siamo arrivati alla vigilia” ha detto Renato Schifani a margine della conferenza stampa, a Palazzo d’Orleans, per la presentazione di Taobuk assieme agli assessori al Turismo Elvira Amata e ai Beni culturali Francesco Scarpinato.

Castello Utveggio presto centro di grandi eventi

La regione, poi, intende riportare ai suoi antichi fasti il Castello Utveggio abbandonato al suom destino nell’epoca Crocetta “Spero che il Castello Utveggio possa tornare al centro di importanti eventi, perché rappresenta un icona per i consessi di aspetti istituzionali, educativi e formativi” ha ribadito Schifani