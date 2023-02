Schifani riceve i vertici dei Giovani imprenditori di Confindustria, “Stimolare l’impresa sana”

21/02/2023

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha ricevuto stamane a Palazzo d’Orleans il presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Sicilia, Gianluca Costanzo, e il componente del Consiglio centrale dei Giovani imprenditori di Confindustria Marco Di Grazia.

Nel corso del cordiale colloquio, al quale era presente anche il direttore di Confindustria Sicilia Alessia Bivona, si è discusso delle sinergie tra governo regionale e l’associazione degli industriali. In particolare, per quanto riguarda le startup, gli imprenditori hanno illustrato al presidente “Talentis”, il programma di Confindustria Giovani dedicato proprio alle imprese italiane costituite da meno di 5 anni.

“Il mio governo – sottolinea Schifani – continuerà a stimolare la creatività dei giovani per incrementare la cultura dell’autoimprenditorialità. Ho assicurato agli industriali il sostegno della Regione per tutte quelle iniziative che possano fungere da calamita per far restare nella nostra Isola i neolaureati e convincere, invece, coloro che sono andati via a ritornarci”.

Chi è Gianluca Costanzo

Classe ’87, catanese, laureato in International Management e specializzato in Energy Management. Imprenditore di quarta generazione, socio di maggioranza e amministratore unico della Cogiatech srl, azienda siciliana che opera nel settore dei servizi energetici, facility management e realizzazione di infrastrutture impiantistiche, nell’ambito del settore della metalmeccanica.

Gianluca Costanzo ha ricoperto la carica di presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Catania, è impegnato nel sociale, e attualmente è componente del Consiglio Direttivo del Banco Alimentare Sicilia.

Energia e impianti sono il core, il vino è la diversificazione. Costanzo ha puntato anche sui vigneti, e con il padre ha creato l’etichetta “Cantine di Nessuno”, con una società agricola che produce vini da vigneti eroici sull’Etna.

UniCredit e Confindustria Sicilia contro il caro emergenza

Nei mesi scorsi UniCredit e Confindustria Sicilia hanno siglato un accordo di collaborazione per sostenere le esigenze di nuova liquidità delle imprese della regione investite dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche e dall’incremento dei costi delle materie prime.

Più nel dettaglio la partnership prevede la predisposizione di nuove linee di finanziamenti dedicati, che potranno beneficiare della garanzia Fidimed, con importo minimo di 10.000 euro e durata 12 mesi comprensiva di pre-ammortamento fino a 6 mesi, a condizioni agevolate.