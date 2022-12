Qualcuno ha danneggiato porte e suppellettili del municipio

Irruzione nella notte negli uffici del Comune di Scillato, nel palermitano. Qualcuno ha aperto gli uffici e danneggiato porte e suppellettili. E’ stata anche aperta una cassaforte. Ma da un primo sopralluogo effettuato dai carabinieri e dalla scientifica sembra che non siano stati portati via né documenti, né materiale di cancelleria.

Le indagini

Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cefalù che indagano. Si stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza del Comune e nella zona per cercare di individuare quelli che in questa prima fase sembrano solo dei vandali.

A Bagheria è accaduto due volte

I Comuni del Palermitano in altre occasioni sono stati presi di mira da vandali o ladri. Tra maggio ed aprile dello scorso anno per ben due volte il municipio di Bagheria ne ha fatto le spese. Un primo furto si verificò all’interno degli uffici dell’anagrafe, in particolare quelli per cambio domicilio e immigrazione dove sono stati trafugati alcuni pc e un telefonino. I ladri poi si sono introdotti nell’ufficio archivio dei servizi demografici dove non è stato portato via nulla.

Un altro furto sempre nell’ente locale bagherese avvenne agli uffici dei tributi dove furono trafugati alcuni computer. Qualcuno si introdusse al piano terra dell’edificio comunale di corso Umberto I per intrufolarsi in tre diversi uffici da dove furono portati via dei pc.

Il raid a Partinico

Nel luglio del 2020 un raid vandalico e dei furti si verificarono negli uffici comunali di urbanistica, lavori pubblici e Suap del Comune di Partinico in viale Regione. I ladri portarono via due computer e un monitor e rovistarono anche nei cassetti. Le indagini furono condotte dai carabinieri che effettuarono una serie di riscontri e verifiche. All’epoca l’allora commissario straordinario del Comune Rosario Arena dispose un’attenta verifica per stabilire se vi erano stati anche dei furti anche tra i documenti cartacei.