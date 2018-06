L'iniziativa dei sindacati CUB – COBASSGB – SI COBAS

Le organizzazioni sindalcali CUB – COBASSGB – SI COBAS hanno indetto, per la giornata di venerdì dalle 11 alle 15:00, lo Sciopero Generale dei Trasporti.

A rischio autobus, tram e treni. “Lo sciopero dei trasporti è stato indetto a causa del peggioramento delle condizioni di lavoro, dei servizi all’utenza, e del continuo taglio dei salari dei dipendenti dei trasporti – fanno sapere i sindacati -. Nella fattispecie, a Palermo, come è noto l’AMAT versa in condizioni di dissesto finanziario che non lasciano intrevedere nessuna certezza sulla garanzia dei servizi di trasporto pubblico cittadino e tantomeno sulle garanzie occupazionali di tutti i propri dipendenti. Ad oggi i lavoratori, con estremo senso di responsabilità, hanno garantito i servizi nonostante le condizioni di lavoro. Siamo di fronte ad un parco auto obsoleto e privo delle minime condizioni di sicurezza per i lavoratori e per i cittadini”