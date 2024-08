Comitato esistono i Diritti Transpartito ad iniziativa di Nessuno tocchi Caino

Sciopero della fame a staffetta Amnistia per la Repubblica. Il comitato ha aderito ad una campagna politica nazionale promossa dal gruppo Bellezza radicale con il sostegno della associazione Nessuno tocchi Caino.

L’iniziativa tende anche a sostenere il disegno di legge Giacchetti che vede ancora ostacoli di una parte minoritaria del parlamento. Hanno aderito al Satyagraha Amnistia per la Repubblica con un giorno di digiuno tra gli altri Pino Apprendi garante comunale per i diritti delle persone detenute della città di Palermo Gaetano D’Amico presidente del comitato esistono i Diritti Transpartito e i consiglieri comunali iscritti al comitato Gianluca Inzerillo, Rosario Arcoleo, Franco Miceli, Massimo Giaconia, Alberto Mangano e Eleonora Gaziano ed i deputati regionali iscritti al Comitato Gianfranco Miccichè e Valentina Chinnici nonché l’avvocato Giorgio Bisagna presidente regionale di Antigone Sicilia iscritto al comitato e Totò Cuffaro del consiglio generale della associazione Nessuno tocchi Caino.

I numeri dell’amnistia

Dalla nascita della Repubblica (1946) al 1990 l’amnistia è stata concessa in media ogni 3 anni. Tuttavia, dal 1990 a oggi non è stata più concessa alcuna amnistia. Solo un indulto nel 2006… con una popolazione carceraria in continuo aumento (passata da circa 30.000 del 2006 a circa 65.000 del 2024) ed in condizioni sempre più intollerabili.

Sit in a Ferragosto davanti al carcere dell’Ucciardone

Neanche a Ferragosto si sono fermate le proteste per i diritti civili. E lo dimostra un sit in tenuto proprio nel giorno di Ferragosto, in una città quasi deserta, dal comitato Esistono i diritti davanti al carcere palermitano dell’Ucciardone. Si tratta dello stesso comitato protagonista della petizione “Sindaco trascrivi” tesa ad ottenere la trascrizione anagrafica dei figli delle coppie Arcobaleno, petizione culminata in una mozione la cui discussione ha spaccato il consiglio comunale di Palermo nei giorni scorsi creando tensioni politiche non di poco conto anche nella maggioranza.

La battaglia di oggi riguarda i diritti dei detenuti. Presenti, tra gli altri, Pino Apprendi garante comunale per i diritti delle persone detenute della città di Palermo, Gaetano D Amico Presidente del comitato esistono i Diritti Transpartito, Eleonora Gazziano, il consigliere comunale Gianluca Inzerillo, l’attore Marco Feo e Totò Cuffaro membro del consiglio generale della associazione Nessuno tocchi Caino.