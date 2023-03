L’uomo individuato dalla polizia

Vittima del furto della borsa urla e fa arrestare lo scippatore. E’ accaduto in centro storico a Palermo dove la polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero. E’ accusato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto si è verificato nei pressi della cattedrale di Palermo.

Il fatto

Ad una giovane ragazza era stata rubata una borsa. La donna grazie all sue “tempestive” urla è riuscita a far individuare nell’immediatezza lo scippatore. C’è stato l’intervento immediato della polizia che ha bloccato il presunto borseggiatore. Il gip ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento al centro storico di Palermo. Inoltre ha avuto la misura dell’obbligo di permanenza in casa nelle ore notturne e di presentazione alla polizia giudiziaria.

E’ allarme

A Palermo da qualche tempo è stato lanciato allarme scippi. Sono numerose le denunce presentate da donne che sono state rapinate da giovani. Spesso i criminali agiscono a bordo di moto. Il colpo viene messo a segno in centro o nei pressi di mercatini. A volte è uno uomo solo a bordo di scooter, qualche volta sono in due. Una delle ultime denunce è arrivata da una donna di 55 anni che nella zona del carcere Malaspina. La vittima scippata da un uomo a bordo di una moto. Le si è affiancato e le ha strappato la borsa fuggendo via.

Allarme anche per furti e rapine

Anche sul fronte di furti e rapine la situazione appare abbastanza complicata. Tra le attività commerciali colpite il centro La Malfa 14. L’ultimo furto è avvenuto poche settimane fa, quando un “cliente”, come ripreso dalle telecamere, ha preso un giubbotto da 300 euro, lo ha indossato nascondendolo sotto il suo ed è uscito noncurante della presenza degli addetti alla sicurezza.

L’ultimo caso

A preoccupare però maggiormente il titolare del negozio, LaMalfa 14 di via Ugo La Malfa, sono le rapine. L’ultima il 16 gennaio, quando due uomini sono entrati nel punto vendita e hanno rubato la cassa all’interno della quale c’erano duemila euro. “Si tratta di una situazione ormai oggettivamente insostenibile. Solo nel periodo tra dicembre 2022 e febbraio 2023 – fanno sapere dalla società – abbiamo subito ben sette episodi tra furti e rapine a Palermo”.

