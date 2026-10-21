Fiamme anche a Montelepre e Altavilla

​Una lunga notte di incendi in Sicilia, spinta dalle raffiche di vento caldo di scirocco. Gli incendiari hanno approfittato delle condizioni meteorologiche avverse per appiccare le fiamme in diverse aree tra le province di Trapani e Palermo, interessando zone di vegetazione, colline e aree a ridosso dei centri abitati.

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I focolai più critici si registrano nel Trapanese, in particolare nel territorio di Castellammare del Golfo e nella frazione di Scopello.

Il vento ha favorito la rapida diffusione del fuoco lungo le colline, minacciando macchia mediterranea e strutture ricettive della zona.

​Situazione complessa anche in provincia di Palermo. Roghi sono stati appiccati ad Altavilla Milicia e Montelepre, dove le fiamme si sono estese rapidamente nei terreni agricoli e nelle zone boschive limitrofe.

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Le operazioni di spegnimento e bonifica sono proseguite per tutta la notte e sono ancora in corso. Questa mattina le squadre dei vigili del Fuoco, del corpo forestale della regione siciliana e i volontari della protezione civile sono impegnati sul campo per spegnere i focolai rimasti accesi e contenere eventuali ripartenze.