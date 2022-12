Le botte durante la partita tra Palermo e Sudtirol

Il questore di Palermo ha emesso 12 Daspo nei confronti di altrettanti tifosi palermitani. I provvedimenti sono scattati dopo la rissa scoppiata tra due fazioni della stessa tifoseria rosanero nel corso della partita tra Palermo e Sudtirol, valevole per il campionato di serie “B” e disputata lo scorso primo ottobre. Le due fazioni si sono scontrate durante l’incontro nel settore curva nord.

Le immagini di videosorveglianza

Dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell’impianto sportivo si vedevano giovani tifosi che si sono colpiti a vicenda sferrando calci e pugni. Ad essere state utilizzate anche cinture e aste di bandiere. La Digos ha denunciato alla Procura e a quella per i minorenni i responsabili con l’accusa di rissa aggravata. Più dura la diffida del questore nei confronti del leader di una delle due frange della tifoseria organizzata, allontanato dagli impianti sportivi per tre anni.

Dura sanzione nel Messinese

Appena qualche giorno fa sono state emanati altri provvedimenti simili nel Messinese. Partite di calcio interdette per sei anni al tifoso quarantatreenne che lo scorso 28 agosto, in occasione dell’incontro tra Nuova Igea Virtus e S.S. Milazzo tenutosi a Barcellona Pozzo di Gotto, si è reso responsabile di comportamenti pericolosi. Durante il servizio di scorta dei tifosi, più precisamente al momento del raduno, il quarantatreenne non ha esitato a far esplodere un grosso petardo, causando una forte deflagrazione e conseguente nube di fumo nella piazza Caio Duilio di Milazzo.

Il Daspo a Trapani

Qualche giorno prima il questore di Trapani ha emesso 9 provvedimenti di Daspo Urbano nei confronti di altrettanti giovani, tra i quali un minorenne, che si erano resi responsabili di gravissime aggressioni a coetanei avvenute negli scorsi mesi nei pressi di alcune discoteche di Mazara del vallo. I ragazzi, di giovanissima età, al termine di due diverse serate in discoteca, avevano aggredito violentemente alcuni loro coetanei, utilizzando addirittura dei caschi ed un coltellino, per motivi assolutamente banali, causando ad alcuni di essi anche delle fratture ossee e delle ferite da taglio.