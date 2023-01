l'incidente stradale a palermo

Incidente stradale all’ora di pranzo di oggi nel pieno centro di Palermo, ed esattamente in via Giacomo Cusmano, all’angolo con via Giuseppina Turrisi Colonna. Il bilancio è di due persone ferite.

Scontro tra auto e moto

Si è verificato, per cause ancora da appurare, uno scontro tra un’auto Opel Mokka e una moto Piaggio Liberty.

Le conseguenze più gravi per le due occupanti del mezzo a due ruote: si tratta di una donna e di una bambina di 6 anni, trasportate in ambulanza rispettivamente al Policlinico (in codice verde) e all’Ospedale dei Bambini (in codice giallo).

I rilievi dei vigili urbani

I soccorsi sarebbero stati chiamati dai passanti che hanno assistito allo scontro. E’ intervenuto il 118 per soccorrere la donna e la bambina ferite. Presenti anche i vigili urbani della sezione Infortunistica che hanno eseguito i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Durante i rilievi la strada è stata chiusa, con inevitabili disagi e rallentamenti per gli automobilisti.

City car travolge pedone a Vittoria

Un’auto travolge a velocità un pedone nel centro storico di Vittoria, nel Ragusano. Il mezzo, una city car, ha colpito in pieno la donna. Un impatto che ha finito per scaraventare con violenza sull’asfalto la vittima.

Il fatto

Lo scontro si è verificato questa mattina intorno alle 9,30. La donna stava attraversando il trafficato incrocio tra la via Ruggero Settimo e la via Nino Bixio. Dalle immagini delle telecamere della zona si vede che aveva appena scansato un primo veicolo, subito dopo ne sopraggiunge un altro che non le ha lasciato scampo. L’auto quindi travolge in pieno il pedone. Sul posto l’intervento di forze dell’ordine e ambulanza. La donna è rimasta seriamente ferita dopo l’impatto avvenuto con una certa violenza.

Uomo incastrato tra le lamiere nel Messinese

La zona del Messinese teatro di un incidente frontale quattro giorni fa. Uno dei due conducenti delle auto coinvolte è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

L’impatto sulla statale 113

L’incidente frontale è avvenuto a Castel di Tusa, sulla statale 113, all’altezza del cimitero, dove già altre volte si sono verificati sinistri anche dall’esito tragico. A venire a contatto una Fiat Punto e una Lancia Y. Quest’ultima vettura nell’impatto, avvenuto poco dopo le ore 8, si è capovolta su un fianco.

L’intervento dei vigili del fuoco

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Uno dei due automobilisti, infatti, è rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo in parte accartocciato. Entrambi gli automobilisti ricoverati all’ospedale di Cefalù con varie ferite e fratture. Ad effettuare i rilievi per accertare la dinamica dei fatti i carabinieri.