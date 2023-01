L’incidente nel Ragusano

Un’auto travolge a velocità un pedone nel centro storico di Vittoria, nel Ragusano. Il mezzo, una city car, ha colpito in pieno la donna. Un impatto che ha finito per far scaraventare con violenza sull’asfalto la vittima.

Il fatto

Lo scontro si è verificato questa mattina intorno alle 9,30. La donna stava attraversando il trafficato incrocio tra la via Ruggero Settimo e la via Nino Bixio. Dalle immagini delle telecamere della zona si vede che aveva appena scansato un primo veicolo, subito dopo ne sopraggiunge un altro che non le ha lasciato scampo. L’auto quindi travolge in pieno il pedone. Sul posto l’intervento di forze dell’ordine e ambulanza. La donna è rimasta seriamente ferita dopo l’impatto avvenuto con una certa violenza.

L’incidente nel centro di Palermo

Sinistri di questo tipo oramai si susseguono in Sicilia ad un preoccupante ritmo. In alcuni casi gli epiloghi sono anche tragici. Nel novembre scorso un pedone è stato investito a Palermo nei pressi della stazione centrale a Palermo. L’uomo, S.I. di 63 anni di Cerda, stava attraversando piazza Giulio Cesare per raggiungere i binari e prendere un treno. Ad un certo punto un’auto, una Fiat Panda guidata da G.G. di 76 anni, ha colpito il 63enne. I sanitari del 118 hanno soccorso il ferito. I sanitari trasportarono l’uomo in codice rosso all’ospedale Civico. Fu necessaria un’operazione alla testa.

A Bagheria incidente nel settembre scorso

Altro incidente similare si è verificato a Bagheria, nel Palermitano, nel settembre scorso. Un’auto in via Luca Giordano investì un 50enne nella notte. Il pedone investito venne soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo con prognosi riservata.

La tragedia nel Trapanese

Sempre a settembre dello scorso anno è rimbalzata la tragica notizia della morte di una ragazzina di appena 12 anni, Asia Nicosia, che una settimana prima era stata investita da un’auto ad Alcamo marina lungo la ex statale 187 mentre a piedi percorreva l’arteria con due coetanee. La famiglia autorizzò ’espianto degli organi. La piccola era ricoverata al reparto di rianimazione dell’ospedale dei Bambini di Palermo. Aveva anche subito un’operazione chirurgica alla testa ma non c’è stato nulla da fare.