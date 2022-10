La collisione è avvenuta questa notte al Bivio foresta di Carini

Nella notte scontro frontale a Carini, nel Palermitano, sulla statale 113. Quattro i feriti in tutto, due donne, che erano alla guida delle rispettive auto, e due giovani che erano i passeggeri di uno dei due veicoli. L’impatto è stato molto violento e le cause sono ancora in corso di accertamento. Tutti sono stati trasferiti all’ospedale ma fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze e dunque non sono in pericolo di vita.

Impatto al Bivio Foresta

L’impatto è avvenuto al Bivio Foresta, strada che già altre volte è stata protagonisti di gravi incidenti, alcuni anche purtroppo dall’esito tragico. Ad andarsi a scontrare una Toyota Yaris e una Peugeot 206, la prima guidata da una donna di 23 anni e la seconda da una 44enne. I due mezzi viaggiavano su corsie opposte e pare che una delle due conducenti, per causa in corso di accertamento, abbia perso il controllo e sia finita sull’altra corsia. Immediati i soccorsi, le due donne hanno riportato escoriazioni e contusioni, i due ragazzi che si trovavano sulla Pegeout hanno riportato lievissime ferite. Sul posto i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i due veicoli.

Tir contro auto nella notte

Nella vicina Palermo c’è stato questa notte un altro incidente: un Tir uscito fuori strada ha letteralmente finito per schiacciare un’auto. Si parla di una vera e propria tragedia sfiorata anche per il modo in cui si è ridotto il veicolo, in buona parte letteralmente accartocciato. E’ successo in via Galletti, nella strada che collega Villabate a Palermo che è molto transitata dai mezzi pesanti. Si tratta dell’ennesimo incidente di questo tipo che si verifica proprio lungo questo arteria. Sul posto immediato lì intervento di una squadra dei vigili del fuoco anche per eventuali interventi tecnici considerato il modo in cui si è ridotta la vettura. Al momento non si registrano feriti. Stando ai primi rilievi effettuati sul luogo dell’incidente, pare che il conducente, per cause in via di accertamento, abbia perso il controllo del mezzo e sia finito contro l’auto che era posteggiata a bordo strada.

Altro incidente in via da Vinci

Un altro incidente stradale si è verificato intorno alle 22 di ieri sera in via Leonardo da Vinci, a Palermo. Il bilancio è di tre persone rimaste ferite. Due le auto coinvolte nello scontro, oltre ad un motorino. Una delle vetture, dopo l’incidente, non si è fermata e ha fatto perdere le proprie tracce. I feriti sono il conducente della moto e la ragazza che viaggiava dietro, e la donna alla guidava di una delle auto: una Fiat Panda. Sul posto è intervenuta la polizia che ha effettuato i rilievi.