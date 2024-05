Nuovo grave incidente in provincia di Palermo. E’ morto un uomo di 57 anni nello scontro frontale in via Nazionale a Portella di Mare Misilmeri tra una Volkswagen Up condotta dall’uomo rimasto ucciso e una Fiat Punto guidata dalla giovane di 25 anni.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare è morto sul colpo. La ragazza si trova in gravissime condizioni all’ospedale Civico. Sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della polizia municipale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

La vittima dell’incidente è Baldassare Russo di 57 anni di Villabate (Palermo). Si trovava a bordo della Volkswagen Up. La giovane di 25 anni trasportata al pronto soccorso in gravissime condizioni alla guida di una Fiat Punto è di Belmonte Mezzagno.

Continua la scia di sangue sulle strade

Quello di oggi è l’ennesimo incidente di un periodo nero per le strade siciliane., Lo scorso sabato ben 4 scontri con altrettante vittime.

Un morto e un ferito nei pressi di Augusta, due morti a Gela fra cui il Presidente di Sicindustria Caltanissetta, un morto anche a Racalmuto per uno scontro sulla sua moto e una donna investita mentre attraversa la centrale via Roma a Palermo.

E’ stato un sabato nero sulle strade siciliane insanguinate da troppe vittime dovute ad incidente da Nord a Sud, da est a Ovest.

Un fisioterapista muore a Racalmuto

Un motociclista di 46 anni, Filippo La Bella, è morto Racalmuto, dopo essersi schiantato con la sua moto, una Ducati, contro un albero a bordo strada, per cause ancora tutte da chiarire. Il casco si sarebbe frantumato nell’impatto e l’uomo sarebbe morto sul colpo.

Auto si ribalta nel Siracusano

Nel Siracusano, invece, un’auto si è ribaltata. Lo scontro ha fatto registrare un morto ed un ferito. L’ incidente mortale è avvenuto nel tardo pomeriggio sulla Statale 114, tra Siracusa e Catania, nel territorio di Augusta.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti di polizia, le vittime era a bordo di una macchina, quando, per cause da accertare, il veicolo si è ribaltato e per il conducente, un 32enne di Gela, non c’è stato nulla da fare.

Due morti a Gela

Sulla strada della zona industriale di Gela, si è verificato un incidente in cui ha perso la vita Domenico Lorefice, 61 anni, presidente di Sicindustria Caltanissetta.

Like this: Like Loading...