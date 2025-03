In uno scontro tra due moto è morto Fabio Frisone, 45 anni. L’incidente è avvenuto sulla A20 nei pressi dello svincolo di Barcellona in direzione Messina. Solo ferite per il conducente dell’altro mezzo.

L’incidente è avvenuto sulla A20 nei pressi dello svincolo di Barcellona in direzione Messina. Il conducente dell’altro mezzo ha riportato delle ferite.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ed i soccorritori del 118. Rimane chiuso, al momento, il tratto nel quale si è verificato l’incidente, con uscita obbligatoria a Falcone per chi viaggia in direzione Messina.