Due clienti segnalati in prefettura

La polizia di Stato ha arrestato Vincenzo De Simone, 51 anni, accusato di detenzione di droga.

Nel corso di un controllo nell’appartamento in via Assoro nel quartiere Borgo Nuovo a Palermo gli agenti dei Falchi della squadra mobile hanno trovato e sequestrato quasi 5 chili di hashish, 300 grammi di cocaina, 20 grammi di crack, bilancini di precisione, materiale per il taglio ed il confezionamento e, circa, 3500 euro in contanti.

Due acquirenti dello stupefacente sono stati, invece, segnalati in prefettura. Sono in corso indagini per risalire all’origine ed alla destinazione della droga destinata non solo ai consumatori finali ma anche a spacciatori intermedi.