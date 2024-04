Una bimba di 3 anni si trova ricoverata nel centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo in gravissime condizioni. Ha bruciature di secondo grado su molte parti del corpo dopo essere stata investita da un improvviso ritorno di fiamma mentre è stato acceso il barbecue per il pranzo in una villetta nel palermitano.

Uno dei familiari stava accendendo la brace quando la bottiglietta di alcool utilizzata ha preso fuoco e ha investito la bimba. La piccola è stata portata in ospedale e poi al centro grandi ustioni. La prognosi è riservata. Restano sempre gravi le condizioni di due ragazzini di 13 e 14 anni del messinese che sono rimasti ustionati durante le festività pasquali.

Il primo durante l’accensione del barbecue e il secondo durante un falò in spiaggia. Anche loro sono ricoverati nel centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo in condizioni serie con ustioni nell’addome, nelle mani e al volto.