L’Italia è ricca di “luoghi dell’anima”, ossia di mete che portano chi le visita a sentirsi davvero parte delle mete stesse. Una sensazione replicabile scegliendo di approdare in Sicilia per un tour che conduca alla scoperta dei lati nascosti dell’isola.

Caltagirone: ceramiche artistiche e tanto altro

Una prima destinazione consigliata ai turisti che giungono nella Regione definita da molti "la Perla del Mediterraneo" è Caltagirone. Se la città è celebre in tutto il mondo per la produzione di ceramiche artistiche, a regalare emozioni sono numerose testimonianze dell'architettura barocca, a partire dalla Chiesa di San Giuliano, passando per il Giardino Pubblico e il Duomo di San Giacomo. A collegare la parte antica di Caltagirone alla città nuova è la scalinata di Santa Maria del Monte, della lunghezza di 130 metri e formata da 142 gradini, in cui spiccano le piastrelle di ceramica dipinte a mano, ognuna contraddistinta da motivi differenti.

Degustazioni nei borghi

Randazzo

Randazzo è una località nota soprattutto alle persone che, in vacanza, vogliono riservare del tempo alle degustazioni di vino. Proprio a Randazzo, infatti, si trovano cantine storiche specializzate nei vini d’altura, capaci di esprimere al meglio le tipiche caratteristiche dei minerali del suolo vulcanico.

Avola

A offrire esperienza enogastronomiche non indifferenti è anche il borgo di Avola, gioiello incorniciato in Val di Noto. La località è apprezzata per il Nero d'Avola, un vino esportato con successo all'estero. Una passeggiata sarà l'occasione per scoprire un'altra sua eccellenza come la mandorla, assoluta protagonista nel "Museo della Mandorla di Avola".

Castiglione di Sicilia

È a pochi chilometri da Catania che si trova uno dei borghi più belli d’Italia: Castiglione di Sicilia. Se la sua identità è frutto di un vero e proprio crocevia di culture, anche in questo caso sono i vini pregiati, ottenuti dalle vigne vulcaniche, a richiamare tanti turisti. E visitando una di queste vigne si potrà godere di panorami mozzafiato.

Piazza Armerina tra passeggiate e mosaici pavimentali

In provincia di Enna, nel cuore della Regione, è il centro storico di Piazza Armerina ad accogliere chi, in un viaggio di piacere in Sicilia, desidera vivere le piccole realtà locali e conoscere le persone che ogni giorno popolano quei luoghi. Affrontare il dedalo di viuzze del centro è l’opzione ideale per ammirare gli edifici realizzati secondo i dettami dell’arte normanna e barocca. Ma è a pochi chilometri dal centro storico che si erge la perla di Piazza Armerina, ossia la Villa Romana del Casale, tra i siti archeologici meglio conservati del globo. Negli ambienti di questa residenza patrizia risalente all’epoca tardo-romana, rimasta sepolta per secoli a causa di una frana, si susseguono mosaici pavimentali che raffigurano scene di vita quotidiana oppure omaggiano la mitologia e la caccia.

Ricordi d’Olanda nei mulini a vento di Mozia

Emozioni speciali sono certamente vivibili a Mozia, piccola isola della provincia di Trapani della Laguna dello Stagnone che ospita suggestivi mulini a vento in stile olandese. Situati nella cosiddetta "Via del Sale" che conduce a Marsala venivano impiegati in origine per pompare l'acqua e macinare il sale. Oggi sono visitabili e, nell'ora del tramonto, regalano un panorama dai suggestivi colori.

Gole di Alcantara

Tra le province di Catania e Messina, nella Valle dell’Alcantara si estendono le Gole dal nome omonimo. Questo canyon naturale è nato dall’opera erosiva del fiume della zona condotta per migliaia di anni. Le sue pareti di roccia in basalto lavico, nate da un’eruzione dell’Etna in epoca antichissima, raggiungono l’altezza di 50 metri. La lava, raffreddandosi velocemente a contatto con l’acqua, ha dato vita a formazioni prismatiche che ricordano canne d’organo, creando uno scenario incredibile.

